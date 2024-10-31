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華北鼎泰豐14店突歇業 新董座控告前董座侵占、背信

記者蔣永佑／台北31日電
北京恒泰豐前董座韓家宸涉嫌未經董事會及母公司北京巨人股東會同意，擅自宣布華北14家鼎泰豐歇業遭解職，恒泰豐新任董事長林禮宏(中)30日前往北檢，按鈴控告韓涉犯刑法侵占、背信。（記者蔣永佑／攝影）
北京恒泰豐前董座韓家宸涉嫌未經董事會及母公司北京巨人股東會同意，擅自宣布華北14家鼎泰豐歇業遭解職，恒泰豐新任董事長林禮宏(中)30日前往北檢，按鈴控告韓涉犯刑法侵占、背信。（記者蔣永佑／攝影）

經營中國大陸華北地區14家鼎泰豐的北京恆泰豐日前宣布關門歇業，傳出前董事長韓家宸涉嫌未經董事會及母公司北京巨人股東會同意，擅自宣布歇業，遭北京巨人解任董事長職務後拒絕交接。北京巨人董事、恒泰豐新任董事長林禮宏昨前往台北地檢署，按鈴控告韓家宸涉犯刑法侵占、背信罪。

林禮宏指出，恒泰豐原由韓家宸及楊炳坤於大陸負責包括北京等14家華北地區鼎泰豐的經營，恒泰豐唯一股東北京巨人公司，上周召開股東臨時會全面改派恒泰豐董監事，解任韓家宸董事長職務，強調未經董事會決議，任何人不得擅自處分公司資產，但韓家宸未經董事會討論決定，也未向母公司北京巨人報准，逕自宣布華北鼎泰豐分店結束營業，已損害股東利益。

經北京巨人指派恒泰豐新任團隊，但韓家宸拒絕交接所有財產、印章、帳簿及文件等資料。新任團隊曾於10月22日及25日兩次發函告知，將於10月23日及28日前往恒泰豐交接，但韓、楊卻拒絕新團隊進入。

以林禮宏為首的新任恒泰豐團隊，認為韓家宸非但侵占公司經營財務、人事、租金、設備等相關物品外，也違背身為董事長及董事之於恒泰豐應有的忠實及善良管理人注意義務，造成恒泰豐及北京巨人損失，涉犯侵占及背信罪。

租金 股東會

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