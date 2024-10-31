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「團結最大公約數」 賴清德：中華民國論述要持續下去

記者蔡晉宇／台北31日電
賴清德總統30日在總統府主持11月將官晉任授階典禮表示，國軍是國家安定的重要力量。（圖／總統府提供）
賴清德總統30日在總統府主持11月將官晉任授階典禮表示，國軍是國家安定的重要力量。（圖／總統府提供）

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」。據了解，賴總統在10月5日國慶晚會拋出「祖國論」後，10月9日民進黨中常會上，他特別向中常委們說明：中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數，而他身為總統，團結國家正是他的責任。

賴清德並表示，關於中華民國相關闡述，是分階段的，前總統蔣經國曾說「我是台灣人，也是中國人」；前總統李登輝曾說「中華民國在台灣」；前總統陳水扁曾說「中華民國是台灣」，前總統蔡英文則是「中華民國台灣」。

他說，為了團結國家，分階段的中華民國論述要持續下去，他認為當前最能團結國家的，就是中華民國，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，當天中常會上，賴總統還講了「只有民主才能團結台灣」。

賴總統的祖國論和更早之前的領土論，都受到關注。據了解，領土論是賴總統受到聯電創辦人曹興誠「台灣從來都不是中華人民共和國的領土」說法所啟發，認為應傳遞給國人。

據悉，賴總統是在一次偶然機會，看到曹興誠引用相關史實，闡述台灣自古就是中國一部分的說法相當可笑，台灣從來都不是中華人民共和國的領土。賴總統認為這段論述言之有物，也和身邊幕僚說，應該多講、要多擴散，但並無太多黨公職響應；於是，賴本人在接受電視專訪時，才會揉合他的觀點，加以完整闡述，直稱中國如果真的是為了領土完整，為什麼不拿回璦琿條約時俄羅斯占有的那些土地呢？

綠營人士說，從領土論到祖國論，賴總統盼給社會更多討論空間。

此外，民進黨中執會昨天邀請民進黨中國事務部主任吳峻鋕報告「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」。據轉述，報告中提及，觀察五二○後兩岸情勢，預判中國會批評賴清德倚美謀獨，目標則是「兩年癱瘓政府、四年下架民進黨」，在台灣內部以朝小野大來施壓，同時進行一連串文攻武嚇，並壓制台灣參與國際的空間。民進黨主席賴清德回應，因應中國滲透，台灣要有相對應準備，包含修法、國安層次防護要提升。

據轉述，中常委王定宇表示，最近福建頒布惠台措施，要注意中國新戰略「以省對台」，想把台灣限縮在地方議題。吳峻鋕回應，以省對台等相關作法過去都有，更值得注意的是，中國近期對台政策強調融合，比如福建對台融合示範區。

中華民國 民進黨 賴清德

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