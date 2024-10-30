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駐館遭迫遷 外交部：南非願與台磋商 學者：產權恐陷危機

記者陳熙文／台北30日電
外交部發言人劉永健。（本報資料照片）
外交部發言人劉永健。（本報資料照片）

南非政府近日傳出要求台駐南非代表處限期搬離首都普勒托利亞，儘管外交部昨天透露南非方面態度已經放軟，願與台灣持續協商溝通，不過，有學者擔憂，若台駐館真的搬離，駐館產權恐陷危機，不能排除被南非政府沒收的可能性。

南非政府以電郵要求台駐館遷出首都普勒托利亞，並以10月30日為搬遷時限。外交部發言人劉永健指出，南非政府已就其單方面設定的10月30日遷處期限向台駐處表示，願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與台方就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健說，外交部長林佳龍也指示亞非司司長賀忠義代表外交部，於28日再度召見南非駐台代表安德森，再次表達台政府的立場及嚴正關切。外交部相信、也呼籲作為G20成員國的南非政府，在雙方協商獲共識前，不會對台駐處採任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

不過，要是台駐館當真遭南非政府迫遷，政治大學外交系教授黃奎博認為，不排除產權可能出現問題，他以日本光華寮案為例，認為台駐館不無被南非政府沒收的風險。他舉例，南韓在1992年與中華人民共和國建交後，不再承認中華民國作為代表中國的政府，同樣沒收我國大使館等資產，移交給中華人民共和國。

台大法律系教授姜皇池則說，須考量產權擁有者是誰，如當初美國雙橡園即是出售給「自由中國之友協會」，避免移轉給中華人民共和國，後來美國通過台灣關係法，再由台灣政府購回；假如南非駐館是登記為私人財產，很難想像南非作為法治國家會將其移轉，但若是擁有者為中華民國政府，則不能完全排除風險。

南非 華人 中華民國

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