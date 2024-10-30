台灣綠電僅200億度 黃仁勳要一半 經長秒答可以

經濟部長郭智輝。(本報資料照片)

經濟部長郭智輝昨日呼籲各界支持台電蓋電廠、支持綠電發展，就是支持護國神山台積電 ；對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 曾提回台投資 條件是要100億度綠電，郭智輝一口答應，「他開出條件，我們可以給他。」

對於美國在台協會（AIT）處長谷立言日前指出，台灣無法提供足夠水電、台積電才會到美國投資，並指出台灣綠能無法滿足未來AI、半導體的需求。

郭智輝昨天陪同行政院長卓榮泰赴立法院報告能源配比並備詢，他表示，台灣與美國基本上是互補，彼此都有相當深入討論，到2030年為止，若按計畫進行、大家都能夠同意，電是充足的，綠電也是一樣。

郭智輝表示，若大家都支持台電建廠、支持綠電發展，也就是支持半導體在台灣有更大發展，台積電是台灣的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。

民眾黨立委張啓楷質詢時指出，黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電，郭智輝立即回應，「我們可以給他」。

但張啓楷質疑，台灣綠電僅200億度左右，黃仁勳開口就要走二分之一，經長如何能掛保證？郭智輝回應，黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力，「但電不是開關打開來就有，需要創電，而綠電包括風力、太陽光電、地熱、氫能轉換等。」