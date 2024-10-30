福建惠台新措施 推多項金融合作、放寬醫護就業

福建29日再推惠台政策，涉及4個方面共17條，其中以推進對台金融合作的舉措最多。圖為第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。(取材自海峽論壇官方網站)

在中共 總書記習近平本月中旬赴福建考察談論「兩岸融合」後，福建昨天公布最新一批惠台政策措施，涉及4個方面共17條，其中以推進對台金融合作的舉措最多，例如為台灣民眾開立證券 帳戶提供便利等，另外還鼓勵台灣護理人員在福建就業。

福建省政府昨天召開貫徹落實「中共中央、國務院 關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」第4場新聞發布會，發布第3批條惠台政策措施，涉及對台金融合作、支持台胞赴閩發展、擴大對台司法服務、便利在閩生活旅遊等四大方面。

對台金融合作共6條，包含提供開立證券帳戶便利服務，在興業證券、華福證券設置30個台胞專櫃，同步在公司官網等設置台胞專欄，進行線上線下服務；做好台資企業上市培育服務，依託廈門兩岸股權交易中心，面向台資企業進行融資路演、股權激勵等37項資本市場專項對接，為擬上新3板的台資企業提供一對一服務。以及為赴閩台胞提供「福旅通卡」，方便掃碼支付等，目前已發行逾千張。

支持台灣民眾到福建發展共3條，包含在台灣未取得行醫資質，其學歷經過大陸教育部留學服務中心認證的，在福州大學附屬省立醫院等福建符合條件的醫院工作實踐滿一年並考核合格的，可在福建參加大陸國家醫師資格考試。

另，漳州市5年內每年提供台灣護理人員240個職缺，入職者可根據學歷享有3000至4000元人民幣(約423至563美元)的入職獎補；可根據在台養老服務機構工作年限、技能等級享有每年1000至1萬元人民幣的在職獎補。

擴大對台司法服務共4條，包含支持台灣仲裁機構在廈門設立業務機構，台灣仲裁機構可就商事、海事、智慧財產權、投資等領域發生的民商事爭議，進行涉港澳台及涉外仲裁業務。便利台人在福建生活旅遊共4條，包含歡迎台人赴福建旅遊，鼓勵台人暢遊媽祖故里，可免費遊覽湄洲島上景點等。

陸委會昨晚回應指，中國大陸不斷推出福建兩岸融合惠台政策措施，意圖吸引台商及民眾赴陸落地，並協助其經濟發展，在中國大陸經濟下行，失業大幅增加，以及獨裁專制體制不獲國人認同的情況下，所謂「惠台措施」對台灣企業及民眾已喪失吸引力，難達其所預期之統戰效果。