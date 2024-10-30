彭博：台向美採購1000架攻擊無人機 國防部證實：在訂約

彭博社報導，台灣國防部已經和美國政府簽署正式協議，將採購1000架攻擊無人機。圖為Anduril的ALTIUS 600無人機。(取材自Anduril官網)

彭博引述知情人士報導，台灣國防部 已和美國政府簽署正式協議，將向美國AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達1000架攻擊無人機，以備對岸可能來犯。

報導說，台灣於9月底簽署「發價書」（LOA），這是正式合約的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。

美國國務院 發言人不願針對任何未定的台灣軍售 案置評。台灣駐美代表處和美台商會都不願置評。

攻擊無人機已成為現代戰爭重要部分。在俄烏戰爭中，雙方部署數千架無人機進行偵察和攻擊，而在4月伊朗攻擊以色列時也使用無人機。

保衛民主基金會（FDD）主任、曾赴台評估防禦需求的美國退役海軍少將蒙哥馬利表示，這些交易顯示「台灣和美國都從烏克蘭戰爭中汲取重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購計畫」。

今年6月，美國國務院通知國會，批准出售多達291套Anduril ALTIUS 600M-V系統，價值3億美元，以及多達720架AeroVironment的彈簧刀（Switchblade）300B型無人機，價值6000萬美元。

據Anduril公司的介紹，ALTIUS 600M-V是一款多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，飛行時間可達兩小時。AeroVironment的彈簧刀是重約1.8公斤的自殺式無人機，可在目標上空盤旋長達20分鐘，並配備反裝甲彈頭，航程約30公里。

台灣國防部戰規司建軍規畫處長翁予恒少將表示，有關於台方採購無人機的進度，目前美方正在和廠商進行最後訂約，實際交易情形將視訂約情況，後續依計畫執行。