彭博：台灣已簽發價書 向美採購1000架攻擊無人機

ALTIUS-600無人機。(取材自Anduril官網)

彭博引述知情人士報導，我國防部 已和美國政府簽署正式協議，將向 AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達1000架攻擊無人機，以備對岸可能來犯。

報導說，台灣己於9月底簽署了「發價書」（LOA），這是正式合約前的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。

攻擊無人機已成為現代戰爭的重要部分。在俄烏戰爭中，雙方部署數千架無人機進行偵察和攻擊，而在4月伊朗 攻擊以色列時也使用無人機。保衛民主基金會（FDD）主任、曾來台評估防禦需求的退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，

這些交易顯示「台灣和美國都在從烏克蘭戰爭中汲取重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購計畫」。

今年6月，美國國務院 通知國會，批准出售多達291套Anduril ALTIUS 600M-V系統，價值3億美元，以及多達720架AeroVironment 的彈簧刀（Switchblade）300「B」型無人機，價值 6,000萬美元。

據Anduril公司的介紹，ALTIUS 600M-V是一款多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，飛行時間可達兩小時。AeroVironment的彈簧刀是重4磅的自殺式無人機，可在目標上空盤旋長達20分鐘，並配備反裝甲彈頭，航程約30公里。