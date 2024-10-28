新聞評論／民進黨政策引戰 就要把學生拖進戰火？

國民黨立院黨團日前舉行「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，表示有必要就全民防衛動員準備法涉及學校青年部分做出適當修正，確保青年學子不會上戰場。（本報資料照片）

高中發放「戰時狀態青年服勤書」，要學生填寫後參與服勤，引發「學生上戰場」疑慮。國民黨 立委醞釀修法，確保「青年學生不會上戰場」，卻遭民進黨 說這是「解除武裝」前奏。令人不禁懷疑，難道民進黨所謂的「全民防衛」，必須依賴「學生上戰場」？

雖然發放「青年服勤意願書」爭議，因教育部公開道歉、收回，而暫時平息，但這絕非單一事件。早在去年2月，國防部 就曾公告「全民防衛動員準備法」修正草案，明定「教育動員準備方案」。當時教育部也傳出要將16歲以上學生不分男女，造冊到「全民防衛動員資訊整合系統」，以利戰時學校青年服勤動員。

當時國防部提出的修法草案，雖因還涉及言論管制等重大爭議，而宣告暫停。但如今學校發放「青年服勤意願書」，無疑證明賴政府試圖跳過「修法」，直接落實「戰時動員學生」計畫。加上稍早亦傳出宮廟接到軍方公文，要求提供場地作為戰時後備部隊儲放彈藥之用，亦曾引發社會恐慌。這些都讓賴政府的全民防衛和全社會防衛韌性，籠罩在「全民皆兵」陰影下。

為此，藍營提案欲修「全民防衛動員準備法」和「民防法」，刪除「學校青年服勤」，並將民防範圍刪除「支援軍事勤務」，民防編訓對象刪除「高中以上學生」。但綠委沈伯洋卻批評，這是「用學生包裝，弱化全部民防」，因為民防原本就會支援軍事勤務，如果把民防支援軍事全部拿掉，「就會把撐住國防的民防直接消滅」。

沈伯洋還辯稱，依照「民防法施行細則」，軍事勤務只有物流、急救、修復道路等，沒有「上戰場」。但細看條文，軍事勤務就是配合國防軍事單位，執行「搶修軍用機場、軍用港口、軍用廠庫等重要設施」、「協助裝卸運輸軍品」、「監視及報告敵機動態、敵軍空降、飛彈襲擊」等，甚至包括空白授權的「其他國防部協調中央主管機關指定者」。這些「軍事勤務」與「軍事任務」很難區別。

試問，一旦戰事發生，在校學生就算不用到第一線戰場作戰，從事這些任務，難道子彈會轉彎，繞過正在「修復機場跑道」、「運送軍事物資到前線」、「監視敵機動態與敵軍空降」的學生？若要避免學生上戰場，自然非修法不可。總統府全社會防衛韌性委員會委員、「壯闊台灣」創辦人吳怡農便表示，「讓民防的任務明確化，甚至去軍事化，原則上不代表會弱化台灣的安全」，反而急需民防的革新。他也表示，民防的意義是「民間防護」，釐清「軍事防衛」和「民間防護」差別，不代表不重視國家安全。

民眾對「宮廟存放彈藥」、「學生上戰場」反彈劇烈，主因在於近年兩岸情勢緊張，戰爭一觸即發。宮廟是人民信仰所寄，在校學生則攸關國家未來發展，將兩者置於戰爭中，不僅違反國際人道法，也將使台灣未來發展受到嚴重摧殘。賴總統的全社會防衛韌性，難道想看到這種結果？聯合國兒童權利公約也要求各國在武裝衝突中應採取一切可行措施，保護及照顧受武裝衝突影響的18歲以下之人，民進黨卻因其政策路線導致戰爭逼近，就要把學生拖進戰火，這說得通嗎？

國民黨修法之議日前在立法院會遭退回至程序委員會。但「學生上戰場」爭議很大，綠營內部亦有不同看法。與其將對方抹紅抹黑，朝野不如坐下討論是否應將「民防」與「軍事勤務」脫鉤處理。如果台灣的全民防衛要靠在校學生參戰，既撐不住國防，也消滅了國家未來。