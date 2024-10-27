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台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

中央社／底特律市26日專電
美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)
美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」正逢30周年，台灣人公共事務會（FAPA）呼籲美國放棄誤導且有害的「一中」政策，採納更符現實的「一中一台」政策，承認台灣是主權獨立的國家，正視台灣與中國互不隸屬。

「台灣人公共事務會」（Formosan Association for Public Affairs）昨天發布新聞稿表示，1994年之前，台裔美國人被迫在美國護照上將「中國」列為其出生地，這項錯誤表述促使FAPA發起政策倡議，以保障台美人所應有的正當合理身分。

FAPA指出，在此政策倡議通過前，於「台灣」出生的美國歸化公民被迫在其美國護照上被錯誤地註記成在「中國」出生，這不僅加深了「台灣是中國一部分」的誤解，還暗示台美人也是「中國人」，不符絕大多數台美人的認同。

1992年，FAPA請美國國會議員致函國務院，要求修正此錯誤，但並不成功。雖然美國的「一中」政策從未承認台灣是中國的一部分，但國務院當時卻錯誤援引此「一中」政策並回覆，除非美國改變這項政策，否則無法將台美人的出生地從「中國」改列為「台灣」。

FAPA改變策略，透過國會修法來為台美人出生地正名。在美國眾議員柏曼（Howard Berman）以及參議員派爾（Claiborne Pell）協助下，台美人出生地改註「台灣」的修正案很快地被納入「1994和1995財政年度外交關係授權法」，並於1994年4月通過生效。

美國國務院發言人馬克理（Mike McCurry）卻於同年5月表示，這項針對台美人的出生地「台灣」修正案，不適用於美國護照上的出生地註記。

「國務院這種毫無道理的解釋，讓台美人深深感到被羞辱。毫無疑問，國務院再次被令人困惑的『一中』政策嚴重誤導」，FAPA說。

FAPA沒有放棄，在1994年夏天與美國眾議員鐸其（Peter Deutsch）合作，提議對「外交關係授權法」進行技術性修正，允許在台灣出生的台美人能將其「美國護照」上的出生地變更或註記為「台灣」。

這項技術性修正案分別於同年9、10月獲眾、參議院通過。經前美國總統柯林頓（Bill Clinton）簽署後，正式生效成為法律。

1994年11月16日晚間，台裔移民楊千鶴告知FAPA，她於當天下午已收到以「台灣」為其出生地的美國護照。

國務院 眾議員 參議院

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