美售台NASAMS飛彈 軍事專家：北約對台釋出善意

美國宣布對台軍售NASAMS飛彈系統，軍事專家指出，這是過去數年來美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。（路透）

美國宣布對台出售新一波三項軍售 案，軍事專家解讀，這波軍售著重防空雷達與飛彈系統，可補強空軍對小型、慢速等目標的偵蒐能力，同時加強中低空防空戰力；國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說，NASAMS飛彈系統是挪威與美國共同開發，顯示獲得歐洲方面同意，代表北約對台釋出更多善意，兼具軍事與政治意義。

軍事專家梅復興指出，NASAMS系統在烏克蘭實戰表現傑出，過去一直是美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。拜登 政府推動以所謂「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策已近三年，但是真正符合所謂「非對稱戰力」的軍售案寥寥可數。這次總算是有一個較具代表性的項目了。

蘇紫雲指出，美方配套出售的彈種為最新改良增程型AMRAAM-ER，預估射程在40至60公里，可提高空軍中程防空能力，預估可編成3個連。

國防院副研究員舒孝煌說，NASAMS製造商雷神公司曾表達可以整合國造的天劍1、天劍2等彈種，除了能簡化彈藥，同時可提升國產飛彈的需求及產量。

美方在這一波軍售同時出售TPS-77、TPS-78遠程監偵雷達，蘇紫雲分析，這兩型雷達都可快速機動部署，偵測距離300公里以上，可偵測巡弋飛彈、無人機、以及貼海飛行的航空器等高雜訊環境下的目標，可大幅提高戰時國軍戰場管理能力，也代表國軍加速機動化以提高戰場存活力與反制解放軍 突襲。