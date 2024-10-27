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日媒：防向大陸出貨 美派出口管制官駐台

台灣新聞組／綜合27日電
台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨。（路透）
台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨。（路透）

日經亞洲報導，美國為了確保對華為等中國大陸公司的出口管制等措施，正在亞洲各地加強執行力道，包括去年首度派駐一名區域出口管制官到台灣。

報導說，美國商務部工業暨安全局（BIS）負責台灣、南韓與日本區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand）去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府規定。

此外，任職美國工業暨安全局、負責出口管理的美國商務部副助理部長鮑曼（Matthew Borman）今年稍早也抵台授課，幫助科技公司了解美國出口管制內容及如何遵循。多位消息人士指出，包括台積電、聯電等幾家台灣頂尖科技業供應商，都派高階代表出席課程。

一名消息人士還說，美國商務部發現台積電疑似有規避與華為相關出口管制的行動後，已要求台積電提供進一步資料。

台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨，且若自認為有任何可疑情形，會「迅速採取行動以確保合乎相關法律」，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

華為因疑似與解放軍有關聯，被美國列入貿易黑名單。華為已一再否認相關指控。

美國工業暨安全局表示，針對是否有任何調查工作正在進行，他們無法置評，僅強調針對「與中國取得先進半導體有關的強韌管制措施」，他們會「致力確保得到遵循」。

報導說，美國為了在高科技領域孤立中方，除了確保管制措施更徹底執行，也已不斷加緊號召亞洲盟友。例如日本實施一系列的出口管制措施，雖未直接點名針對北京，但已與美方步調更一致。

華為 台積電 商務部

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