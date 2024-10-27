觀察站／美大選避觸敏感神經 台積監控華為防繞道下單

近日傳出華為疑似「繞道下單」台積電。圖為Mate 60手機。（路透）

美中科技戰宛若高潮迭起的諜戰，美國強力阻擋中國取得先進晶片 ，中國大陸則想方設法突破。近日傳出華為 疑似「繞道下單」台積電 ，儘管台積電嚴正否認，但半導體業界透露，台積電其實有能力建立經由台積電生產的晶片追蹤機制，只是，這套機制真能完全防堵陸企繞道下單？

大陸手機大廠小米宣布可自主研發3奈米手機晶片引起市場震撼。由於小米未列入美方出口管制清單，一般預料可能是在台積電試產，但大動作引發美方注意，白宮政府勢必聯想到是華為借道投片。專家指出，在地緣政治風險下，台積電會審慎思考承接這筆生意，畢竟正值美國總統大選，下任白宮新主人政策有待觀察，此時沒必要蹚渾水，碰觸美國敏感神經。

外媒日前報導華為AI晶片偷用台積電技術，台積電疑似違反美國出口管制遭調查。台積電則否認「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，同時指出，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，已主動就報告中事項與美國商務部溝通。

彭博資訊引述未具名知情人士報導指出，台積電查出一客戶將晶片轉供華為，已切斷出貨；三家重量級外媒也表示，台積電是主動通報，並非遭調查。

半導體業解釋，從技術層面來看，台積電有能力追蹤先進製程生產的AI晶片流向，從商業層面考量，台積電不可能犧牲龐大的商機利益，違反美國禁令，暗地出貨給遭美國禁令禁止的地區或廠商。

熟悉半導體製程的業者說，台積電有能力建立晶片追蹤機制，如透過光罩製程時鍵入辨識碼或透過獨特工序看出是在台積電哪個廠生產；有的是在晶片內植入衛星定位系統。前者須藉由材料分析廠逆向工程，解構有疑慮晶片，後者必須是極敏感晶片才會植入衛星定位系統，端看這類晶片要達到何種程度的追蹤。

台積電內部也有預先監控系統，包括調查投片廠商晶片用在什麼用途？賣給誰及賣到何處？如果發現投片商有涉及不法意圖，台積電不可能接單。

中國大陸遭美限制取得先進AI晶片後，傾洪荒之力透過海外公司繞道向美國購買，或由海外IC設計公司向台積投片、間接取得。但若藏身於國外學術及研究單位，是美國晶片商和台積電較難防之處。

供應鏈分析，台積電約65%營收比重是出給美系客戶，換算約台幣1.8兆元（約561億美元），不會冒險只為少部分生產的廠商出貨華為。台積也強調，若有可疑情形會採取行動，確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

美中之爭不只地緣政治，科技領域也彼此攻防，台積電夾處其中，得小心應對。