拜登對台軍售／分析：助台應對解放軍新一代空中威脅

拜登 政府公告軍售 台灣先進地對空飛彈系統，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統等三項軍售案。台灣軍事學者分析，此次軍售案將提升台灣國軍首都防衛與防空預警能力，可有效因應解放軍 匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。

根據美國國防安全合作署(DSCA)新聞稿，台灣購買三套先進地對空飛彈系統(NASAMS)及相關設備，包括三套哨兵雷達系統(AN/MPQ-64F1)、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版(AMRAAM-ER)等。

已退役的前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校表示，三套NASAMS將會部署在台北，成為防衛首都的利器，主要是應對巡弋飛彈、次要則是應對軍機，且三套系統的數量，將能夠在平時均維持有一套系統可進行戰備任務。

周宇平分析，台灣空軍已將各式雷達情資及防空飛彈系統整合為「寰網系統」，NASAMS的關鍵在於能否與「寰網系統」進一步整合，讓各系統都能使用NASAMS所獲得的情資，並能統一指揮運用。

台國防院副研究員舒孝煌指出，台灣面臨解放軍匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅，加上需要防禦進襲首都的解放軍直升機，美國此次軍售主要是提升國軍防空能力；而AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統皆能全自動操作，可大幅減輕人員負擔，亦能機動部署。

舒孝煌表示，AN/TPS-77雷達系統採用L頻段，屬長距離偵測雷達，最大偵測距離可達470公里，對於雷達截面積較小的飛行器有良好偵測能力；AN/TPS-78雷達系統是以S波段運作，偵測距離約444公里，針對低空目標如巡弋飛彈、無人機等有更佳偵測效果。

至於NASAMS，舒孝煌提到，國造陸射劍二防空系統屬於陸軍機動布署的防空系統，空軍在鷹式飛彈系統除役後，中、高空層防禦有愛國者、天弓系列防空飛彈，透過軍購NASAMS能補足中、短程防空能力，其哨兵雷達系統偵測距離為120公里左右，配備的中程先進空對空飛彈延伸射程版(AMRAAM-ER)射程應有50公里。

舒孝煌提到，美國宣布售台的NASAMS，除了可使用中程先進空對空飛彈延伸射程版(AMRAAM-ER)外，還可以兼容AIM-120、AIM-9X以及IRIS-T等型飛彈，在後勤上具有通用性，未來若能兼容國造天劍一型、天劍二型飛彈，不僅能強化國防自主也能增加防空系統的備彈數。

至於傳出空軍近年要汰除35快砲、20機砲等防空砲，舒孝煌表示，NASAMS雖然可以有效消滅低空進襲目標，但全都使用飛彈應對無人機，成本仍略顯高昂，俄烏戰爭經驗顯示，第一人稱視角(FPV)無人機對於機場、彈藥庫等設施都是嚴重威脅，若能將35快砲和NASAMS進行整合，將可建立更完整的防空能力。