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歐洲議會通過挺台決議 北京跳腳台灣感謝

記者廖士鋒、周佑政／台北26日電

歐洲議會24日以壓倒性的432票多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議。兩岸官方對此隔空交火，大陸方面表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，陸委會則呼籲北京停止以蓄意扭曲的聯大2758號決議，在國際間強迫推銷「一中」謊言。

賴總統25日透過社群平台表示，非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣的決議案，表達反對中國曲解聯合國大會2758號決議文內涵，用以限縮台灣的國際參與。他說，大家共享的價值與對和平的堅持，將能團結一起，共同打造更強健的民主保護傘。

陸委會指出，中共屢以聯大2758號決議連結其「一中原則」，企圖構建武力犯台的法理依據。陸委會強調，聯大第2758號決議只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係。

大陸駐歐盟使團發言人則表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，該發言人強調2758號決議明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，「在這1原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間」，「奉勸那些無知政客不要螳臂當車，盡早放棄借台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想」。

大陸駐歐盟使團團長蔡潤24日會見歐盟對外行動署秘書長薩尼諾表示，「就台灣問題闡明立場，要求歐方採取切實措施糾正有關錯誤做法，以實際行動恪守一個中國原則」。

歐洲議會有720席議員、8個黨團，由歐盟各國依人口比例選出歐洲議會議員。此次反對決議的主要在「主權國家歐洲黨團」、「歐洲議會左派」、以及無所屬議員；棄權者較多屬「歐洲愛國者」。至於「歐洲人民黨」、「社會民主黨」、「復興歐洲」、「歐洲保守派和改革主義者」、「綠黨／歐洲自由聯盟黨團」，則大多贊成。

歐盟 聯合國 華人

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