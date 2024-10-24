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專家：封鎖台灣≠封鎖台海 各國可能置身事外

記者李人岳╱台北24日電
台海兩周不平靜 資料來源╱台灣國防部
台海兩周不平靜 資料來源╱台灣國防部

國防部長顧立雄昨天表示，中共對台如採取國際法上的封鎖行為，將是嚴重的戰爭行為，各國因航運受影響都不會坐視不管。軍事專家認為，顧立雄的法律見解雖然正確，但「封鎖台灣」不等同於「封鎖台海」，各國仍可能置身事外。

顧立雄在立法院表示，中共對台的演習仍屬灰色地帶襲擾，假如執行國際法上的封鎖行為，就是禁止所有國家的機艦，進出台灣管轄港口、機場或海岸線，依據聯合國第3314號決議將被視為一種戰爭行為。

中華戰略學會資深研究員張競指出，有關「封鎖」（blockade），根據1973年聯合國大會第3314號決議所規範的侵略要件，的確是具國際法意義的戰爭行為；不過「隔離」（blockade）在國際法無具體規範。顧立雄對quarantine（隔離）、blockade（封鎖）的解讀大致正確。

但張競認為，顧立雄說法的盲點在於「封鎖台灣」與「封鎖台海」是兩回事；如果中共只限定封鎖台灣的領海、港口與內水，不影響其他國家的航行權益，則其他國家恐怕沒有置喙的餘地、也沒有干預的理由。

張競進一步說，日本一直主張「台海有事，就是日本有事」，而非「台灣有事，就是日本有事」，就是埋下這樣的伏筆。他舉例，萬一共軍保證航行台灣海峽各國船隻的安全甚至提供護航，不排除各國可能坐視不顧或者改道航行。

張競並提醒，聯合國3314決議雖有嚴肅的參考價值，但並無強制的約束力。張競指出，不管海軍艦艇或海警、海巡船艦，只要是政府擁有的公務船隻，都有執法的權限，具同等效力。例如，美國海岸防衛隊也曾根據聯合國決議對北韓海域禁運檢查，這是根據安理會決議執行的封鎖、制裁。

被問到對岸若以海警船實施類似「封鎖」行為，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，中共出動海警船其實對台灣船隻攔截、登船檢查，有較高針對性與彈性；中共一直強調台海是內政問題，運用海警船可對外塑造執法的正當性，台灣必須多加思考如何因應。

中共 聯合國 日本

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