台防長：陸封鎖台海就是戰爭行為 專家：遼寧艦穿行是向台美示威

國防部23日清晨宣布，解放軍遼寧號航艦編隊於22日夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。圖為遼寧艦。(路透資料照片)

國防部 長顧立雄昨天表示，中共 將聯合利劍演習稱「圍台封控」，屬灰色地帶的操演性質，如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段。

國防部昨天清晨宣布，解放軍遼寧號航艦編隊於前天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。顧立雄在立法院表示，遼寧號是沿著台海中線以西向北航行。

針對遼寧艦 22日晚行經台灣海峽，大陸外交部發言人林劍23日回應相關問題時稱，大陸航艦在「自己的領土和領海」行駛，是再正常不過的事情。

國防部、國安局等多個部會昨天受邀至立法院外交及國防委員會，針對解放軍未來可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」封鎖台灣提出專案報告。

顧立雄指出，操演或演練與實際封控不同，中共稱聯合利劍軍演是「圍台封控」，但因為用「drill（演習）」稱呼，是操演性質，沒有詳細經緯度，也無公告禁航區。真正的封鎖在國際法定義是「阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。」

顧立雄說，目前中共對台的演習未畫設禁航區、限制所有國家機艦進出，仍屬灰色地帶襲擾；若要真正實施封鎖，依據聯合國第3314號決議，封鎖被視為侵略，屬於戰爭行為，實施封鎖必須正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

顧立雄強調，根據智庫CSIS（戰略與國際研究中心）統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值五分之一，達到2.45兆美元，影響全球經濟巨大，不只台灣仰賴能源進口，國際社會也非常仰賴台灣海峽海上運輸通道。

中共如封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，國際社會不可能坐視不管。

此外，日本自衛隊與美軍「利劍」聯合軍事演習23日登場，這項演習每兩年舉行一次，是美日最大規模的實兵演習，今年雙方共出動4萬5000人參加。演習將在日本全境舉行，包括美日兩國的軍事基地，時間持續到11月1日。