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南非逼台遷駐處 美議員籲拜登政府出手

記者陳熙文／台北23日電
中華民國外交部。(本報資料照片)
中華民國外交部。(本報資料照片)

南非要求台灣駐南非代表處於10月底前遷出首都。美國聯邦參議員布萊克本推文呼籲拜登政府明確表示，如果南非與中共聯手霸凌台灣，將會產生後果，包括取消南非對美國出口的貿易優惠，「美國不應容忍南非這種行為」。

台方在10月7日接獲南非文件通知後，外交部長林佳龍即指派亞非司司長賀忠義召見南非駐台代表，表達不滿和抗議，也強調外交部對於未來的可能發展都有準備。

外交部發言人劉永健指出，南非此舉公然違反1997年雙邊協議的精神，以及雙方可在彼此首都設處的相關規定。面對此無理要求，台方斷不接受，外交部及駐處多次向南非政府據理力爭，要求南非政府改變此項傷害兩國情誼的決定。

路透報導，南非外交部18日表示，已給台灣6個月的「合理」期限，將位於普勒托利亞的「聯絡處」遷至商業首都約翰尼斯堡。雖然南非否認要求台灣搬遷代表處背後有中國因素，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本20日寫道，「南非正與共產中國合作，試圖迫使台灣將其外交辦事處遷出南非首都」。布萊克本籲美國國務卿布林肯及拜登政府明確表示，若南非與中共合作欺壓台灣，將把南非從提供對美出口免稅優惠的「非洲成長暨機會法」貿易計畫中除名，「對於把中國影響力看得比民主夥伴關係還重的國家，美國絕對不應提供貿易優惠」。

南非外交人士則擔心，台灣可能採取多項反制措施，包括禁止將晶片出口到南非等，也可能限制向南非民眾發放簽證，並驅逐5000名在台授課的南非教師。

此外，台駐蒙古代表處原訂10月8日在烏蘭巴托舉辦國慶酒會，蒙方卻以飯店有「鼠疫」為由，導致慶祝活動取消。劉永健昨表示，已要求蒙方慎重看待及處理此事，目前台方仍待對方正式回應。

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