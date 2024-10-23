新聞評論／加徵關稅救台灣 賴清德讀懂川普唇語？

賴清德總統。（本報資料照片）

賴總統上任不到5個月，中共 兩次圍台軍演。台海問題已是美國大選必考題，兩黨總統候選人大致保持戰略模糊，避免美國捲入台海衝突。民主黨總統候選人賀錦麗 明顯閃躲，不回答美國是否「出兵護台」的假設性問題；共和黨候選人川普 的回答則較明確，稱中國若進入台灣，將課徵其200％的關稅；言下之意，將以關稅取代出兵。可見，無論賀錦麗或川普當選美國總統，台灣都將面對更嚴峻的安全情勢。

川普口無遮攔的狂妄性格，使其決策更難捉摸。川普5月募款時曾說，若中國侵台，他會「轟炸北京」。但此舉會引爆核武大戰，顯然誇張不可信。川普對「出兵護台」一向態度冷淡，他幾度直言，美國要保衛距離遙遠的台灣有實際困難；又稱台灣搶了美國晶片生意，應該向美國支付保護費。問題是，台灣就算不斷支付保護費，美國也未必出兵護台。

川普曾明言，不想自掀底牌，以免喪失談判籌碼。最近他卻半掀底牌，亮出交易條件：他會以加徵150％到200％的關稅或全面關閉對中貿易，來說服習近平不要封鎖台灣。他甚至認為，沒有必要動用美國軍事力量應對中國封鎖台灣，因為習近平尊重他，也知道他超級瘋狂。但如果川普瘋狂到只想用課徵重稅和貿易制裁來威嚇習近平，那麼中共圍台或犯台的交易成本已可量化，而台灣淪為廢墟的代價卻無法計數。當川普對中國大陸收重稅時，台灣恐只剩一片殘破。

賀錦麗接替拜登上陣後，最近才首度對中共武力犯台議題作出回應，但回答模糊而空洞。她稱不談假設性問題，只說維持一中政策，台灣有權自衛。兩年前美國眾院議長裴洛西訪台引發中共首度圍台軍演後，賀錦麗訪問日本，提到美國會持續反對片面改變現狀，支持台灣自我防衛。如今中共第四度圍台軍演，賀錦麗仍避談美國是否出兵護台。相對於拜登曾四度表態願出兵保台，賀錦麗的態度保留，恐與賴清德的言行有關。

賴清德的「新兩國論」，兩度引發中共軍演。就職演說和國慶演說都經美國批准，國慶演說更向中華民國靠攏，中共仍「利劍」出鞘。而中共軍演隔天，習近平赴福建考察，首站選擇東山島，大談兩岸融合；接著到安徽視察火箭軍，要求全面加強練兵備戰，維護國家戰略安全和核心利益。整個行程，不斷釋放對台、對美的政治訊息。美加軍艦等共軍演習結束後才穿越台海，台外交部讚譽為展現民主盟友維護台海和平的決心，這比起川普等共軍入台再給予關稅懲罰，略感自我安慰嗎？

台駐美代表俞大㵢月初接受美媒訪問時說，台灣人民已「準備好作戰」，引發爭議。外交部澄清說，在中國侵台前提下，台灣人當然會抵抗。但較少受到注意的是，俞大㵢還說，希望不需要美國軍隊的幫助。國安會秘書長吳釗燮過去擔任外長時，其實也曾多次告訴外媒，保家衛國是自己的責任，不會要求其他國家出兵護台。不論這是展現硬頸，或是怕嚇壞美國民眾，甚或心知肚明美國大兵不會為台犧牲，綠營與側翼卻長期釋放美國會出兵保台的訊息，民調也顯示逾半民眾相信美國會派兵援台。

但1996年第三次台海危機，美國兩艘航母部署到台海；2022年以來4次圍台軍演，共軍航母愈開愈近，美國航母卻愈開愈遠。台灣有事，看不出賀錦麗有出兵保台的決心，川普的200％關稅更無法嚇阻共軍進入台灣。賴清德的兩岸路線與國安政策必須更加慎重。(轉載自聯合報社論)