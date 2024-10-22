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俞大㵢備戰說 林佳龍：中國侵台前提下 台灣人當然抵抗

記者陳熙文、張睿廷／台北22日電
外交部長林佳龍（圖）為俞大㵢解釋說，在中國侵台前提下，台灣人當然會抵抗。（ 記者許正宏／攝影）
外交部長林佳龍（圖）為俞大㵢解釋說，在中國侵台前提下，台灣人當然會抵抗。（ 記者許正宏／攝影）

駐美代表俞大㵢日前接受美國媒體專訪，報導中出現「台灣人民已經準備好作戰」引發爭議。外交部長林佳龍昨為俞大㵢解釋說，在中國侵台前提下，台灣人當然會抵抗。

俞大㵢日前接受福斯新聞網的專訪，當被問到若中國大陸犯台，台灣人民是否會迎難而上？俞大㵢表示，「是，當然。」該說法引發藍營批評。駐美代表處透過新聞稿表示，俞大㵢絕非挑釁，更非引戰。

林佳龍昨至立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪時表示，這個報導背景是接受福斯新聞的採訪，問題是如果中國侵略台灣，台灣會怎麼樣來面對；俞大㵢回答的前提是中國侵略台灣，台灣人當然會來抵抗。

不過，國民黨立委黃健豪認為，俞大㵢可能是忠實地轉達賴政府的心聲給美國政府，卻沒有完整表達台灣民眾的意見；目前志願役創新低，部隊編現比的問題嚴重，台灣人最核心的準備應該是「避戰」，而非讓外交官引戰，外交官的表態，會讓美國政府嚴重誤判台灣民情。

立委賴士葆質疑，駐美最高層級官員何出此言？是指台方戰時應變都準備好了？如是美國媒體刻意誇大，外交部為何兩天以來沒有抗議？立委馬文君指出，俞大㵢身為外交官，應盡最大努力將國家帶往和平，而非對外宣示「台灣已經準備好作戰」。

俞大㵢 國民黨

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