新聞眼／軍購不該走偏門 別賴給「疑美論」

刺針飛彈在結案前突然「加戲」，規模大增五倍以上，難免引人矚目。台灣政府對此儼然養成反射動作，對質疑者祭出誅心之論，抨擊「在地協力者」作祟。以往保守的國防部 也被流風所及，近來對外澄清新聞稿上，不乏反質疑對方「炒作疑美論」。

美國是台方重要安全支柱，當今華府亟於防堵北京，支持台灣也符合戰略利益。社群網站 上的「疑美」文章，確實可能有中共 借力使力成分。然而，面對如此局勢，軍方乃至政府若不想被趁機遇洞灌水、見縫插針，關鍵是端正自身措施，減少「洞」與「縫」存在，而非恣意便宜行事，甚至藉著挑起爭議，成為另一波套取「矛盾紅利」的機會。

台灣近年來持續推動不對稱建軍，標榜運用大量輕便、對方難以一擊毀滅的裝備；國軍的野戰防空火力不足，長期遭到批評，增購刺針飛彈確實對症下藥，正當性也毫無疑義，如今美台關係也不至於重演當年扁政府無中生有、自己編造美方將出售F-16戰機「鳳隼」案的荒唐前例。

但正因如此，軍方在增購刺針飛彈時，更該開大門走大路。依據軍方公布的時間資訊，國軍要增強野戰防空能量，在現行採購500枚的「遊龍」專案之外，另起一個2000餘枚的「遊龍二號」案，絕對來得及在2031年度之前完成，絕對不會延宕。真正值得擔心的，恐怕是刺針太搶手，再度延遲交貨。

軍方承辦官員可能覺得，重啟新案十分麻煩，不如直接修改現有計畫。然而，一起軍購案的規模與金額，變成原先五倍以上，是否符合當初立法部門給予的授權？如果民進黨在野，是否能夠照單全收？

資訊公開透明，政策透過民意檢驗，正是民主社會最可貴的特點，也是兩岸制度之爭中，台方最值得自傲之處。「爾愛其羊，我愛其禮。」行政部門不該為了省事就忽視民主政治基本的遊戲規則，這完全無關是否要買刺針飛彈，而是民主深化或掏空的選擇。