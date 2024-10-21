我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

採購增500多億元飛彈 美尚未批准 台國防部搶著先編預算

記者程嘉文／台北21日電
台灣明年度國防預算中，陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈（圖）數量由500枚大增至2530枚，但美國政府至今尚未批准出售，台方即先編列預算，引發爭議。(取材自美海軍陸戰隊)
台灣明年度國防預算中，陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈（圖）數量由500枚大增至2530枚，但美國政府至今尚未批准出售，台方即先編列預算，引發爭議。(取材自美海軍陸戰隊)

台灣明年度國防預算將在立院開審，新增軍事投資亮點之一是陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈數量，由500枚大增至2530枚，金額由133.75億元（台幣，下同，約4.17億美元）提升至690.16億元（約21.52億美元）。由於美國政府至今尚未批准出售，此預算編列引發關注。

這項預算編列方式，非如以往軍購在作業階段先編機密預算，等到案件底定再轉為公開，在美方尚未批准前即公布預算，因而引發爭議。

國防部昨天回覆，針對美方已供售案項，若因作戰實需，需再次辦理增購作業，均係以公開書表送立法院審查，以符施政公開透明之原則。

國軍已擁有將八聯裝刺針飛彈裝在悍馬車上的「復仇者」防空系統，以及附有腳架的雙聯裝刺針（DMS）系統，但最基本的肩射型直到近年才批准，軍購計畫代號「遊龍」，由2017會計年度開始，至2025年度結案。陸軍與海軍均引進250枚飛彈，各自採購108與70套發射器，預算各為72.65億元、61.1億元。

從2025年度預算書可看到，國防部於今年5月31日以「國略建軍字1130141367」號令，大幅度修改採購計畫內容。陸海軍將各自再增購1985、45枚飛彈，以及549、15套發射系統，完成時間延到2031年。總金額增至690.16億元，其中陸軍增加521.1億元，海軍增加12.38億元。原本將在明年結束的專案，也將延至2031會計年度。

扁政府時曾先編預算 美最後卻不賣

明年度國防預算新增項目不多，增購2000多枚刺針，頓時成為新聞話題。有媒體指出，美方將授權台方在台灣製造組裝飛彈。國防部長顧立雄日前到立院備詢時，公開表示並無此規畫。但真正問題是，總金額超過18億美元的龐大軍備採購，美國國防部安合局（DSCA）都還沒有公告，代表美國政府尚未批准。

美國公布對外軍售，事先當然與買主國進行溝通。至於應由美方先批准公告？或是台方先編預算？陳水扁政府時代曾編列1580億元的「鳳隼」專案，採購66架F-16C/D戰機，並宣稱先編預算才能讓美方感受台方防衛決心，但小布希政府根本就不打算出售，預算編了卻花不出去，最後無疾而終。

國軍受此教訓後，近年通常在雙方私下談判已有一定眉目，開始編列預算，但放在機密項目內，不對外曝光，直到美方宣布批准對台出售，翌年起轉公開預算。

預算 國防部 小布希

上一則

「黑熊部隊」發言人？ 稱台「準備好作戰」 台駐美代表俞大㵢：非挑釁

下一則

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

延伸閱讀

分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突

分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突
雷神坦承長程預警雷達人員派遣涉弊 曝美為台操作雷達

雷神坦承長程預警雷達人員派遣涉弊 曝美為台操作雷達
遭列投資黑名單「損失重大」中國大疆提告五角大廈

遭列投資黑名單「損失重大」中國大疆提告五角大廈
以軍反擊伊朗行動外流 美國防部高度機密遭洩 以擁核武也見光

以軍反擊伊朗行動外流 美國防部高度機密遭洩 以擁核武也見光

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」