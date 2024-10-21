採購增500多億元飛彈 美尚未批准 台國防部搶著先編預算

台灣明年度國防預算中，陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈（圖）數量由500枚大增至2530枚，但美國政府至今尚未批准出售，台方即先編列預算，引發爭議。(取材自美海軍陸戰隊)

台灣明年度國防預算 將在立院開審，新增軍事投資亮點之一是陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈數量，由500枚大增至2530枚，金額由133.75億元（台幣，下同，約4.17億美元）提升至690.16億元（約21.52億美元）。由於美國政府至今尚未批准出售，此預算編列引發關注。

這項預算編列方式，非如以往軍購在作業階段先編機密預算，等到案件底定再轉為公開，在美方尚未批准前即公布預算，因而引發爭議。

國防部 昨天回覆，針對美方已供售案項，若因作戰實需，需再次辦理增購作業，均係以公開書表送立法院審查，以符施政公開透明之原則。

國軍已擁有將八聯裝刺針飛彈裝在悍馬車上的「復仇者」防空系統，以及附有腳架的雙聯裝刺針（DMS）系統，但最基本的肩射型直到近年才批准，軍購計畫代號「遊龍」，由2017會計年度開始，至2025年度結案。陸軍與海軍均引進250枚飛彈，各自採購108與70套發射器，預算各為72.65億元、61.1億元。

從2025年度預算書可看到，國防部於今年5月31日以「國略建軍字1130141367」號令，大幅度修改採購計畫內容。陸海軍將各自再增購1985、45枚飛彈，以及549、15套發射系統，完成時間延到2031年。總金額增至690.16億元，其中陸軍增加521.1億元，海軍增加12.38億元。原本將在明年結束的專案，也將延至2031會計年度。

扁政府時曾先編預算 美最後卻不賣

明年度國防預算新增項目不多，增購2000多枚刺針，頓時成為新聞話題。有媒體指出，美方將授權台方在台灣製造組裝飛彈。國防部長顧立雄日前到立院備詢時，公開表示並無此規畫。但真正問題是，總金額超過18億美元的龐大軍備採購，美國國防部安合局（DSCA）都還沒有公告，代表美國政府尚未批准。

美國公布對外軍售，事先當然與買主國進行溝通。至於應由美方先批准公告？或是台方先編預算？陳水扁政府時代曾編列1580億元的「鳳隼」專案，採購66架F-16C/D戰機，並宣稱先編預算才能讓美方感受台方防衛決心，但小布希 政府根本就不打算出售，預算編了卻花不出去，最後無疾而終。

國軍受此教訓後，近年通常在雙方私下談判已有一定眉目，開始編列預算，但放在機密項目內，不對外曝光，直到美方宣布批准對台出售，翌年起轉公開預算。