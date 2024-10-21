中國大陸業者搶攻東南亞 台灣珍奶遇勁敵

中國大陸「蜜雪冰城」四年前進入印尼市場，兩年內開了上千家。(記者謝守真／攝影)

中國大陸手搖飲業者近幾年大舉進攻海外，尤其是東南亞 市場，面對大陸業者來勢洶洶，台灣手搖飲業者認為，目前還沒威脅到台灣品牌生存空間的程度，但台灣品牌要在東南亞站穩腳步，最大的對手是當地品牌。

台灣業者說，不管是開拓新市場或是深耕既有市場，只要大陸品牌進入，競爭程度就會變得激烈，關鍵原因在於大陸品牌展店往往都是遍地開花，動輒一年內數千家，產品也都是以低價策略搶市。

六角國際旗下品牌日出茶太是最早布局東南亞的台灣手搖飲品牌，六角國際董事長王耀輝表示，大陸品牌進軍海外的確有競爭，卻還不到威脅到台灣品牌的程度。他舉例，大陸的蜜雪冰城、茶百道等業者都布局東南亞，其中蜜雪四年前進入印尼市場，兩年內開了上千家，現在關了半數。

至於原因，茶飲業者說，手搖飲料與製造業不同，其中有文化因素，因此必須本土化，而大陸業者出海，通常不會深耕當地，「都是大放加盟，先開了再說。」此外，這些品牌在大陸擁有高知名度，開店之後去消費的多是陸客，但熱潮退了之後，生意也就變差。

旗下擁有歇腳亭的聯發國際董事長鄭凱隆指出，蜜雪冰城在大陸有數萬家店，進入印尼市場的確掀起熱潮，但當地品牌會模仿、跟進，開店能力也不差，因此過了一、兩年生意明顯下滑；另一個大陸品牌霸王茶姬，近兩年在馬來西亞也開始重整，「拚價格的策略，只有前面兩年行得通」。

王耀輝直言，台灣品牌要在東南亞站穩腳步，要面對的三個競爭者包括台灣同業、大陸品牌、本土品牌，而最大的對手是本土品牌。

以泰國 為例，10大品牌前8名都是本土品牌，本土品牌價格從泰銖19元（約0.57美元）至120元之間，主打果茶、奶蓋等高價商品；而大陸品牌則是40元至120元之間，以價格戰為主要策略，類別以果茶品項居多；台灣品牌則在60元至120元之間，而台灣奶茶的茶味較重，獲泰國消費者青睞，但台灣業者要有一席之地，並不是那麼容易，也不是沒挑戰。

王耀輝表示，台灣品牌的知名度高，但也代表有品牌老化的問題，因此要持續品牌再造，透過研發推出新產品，拉近與年輕消費者的距離；此外，供應鏈 必須要夠強，才能提供更好的產品給當地代理商。

鄭凱隆則說，旗下創立的新品牌UG會是接下來在海外拓展的主力品牌，聯發在內的台灣業者，大都具備平台的優勢，加上供應鏈，開出來的「店質」並不會輸給大陸品牌。