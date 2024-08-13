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澎湖籍漁船大進滿88號4船員 13日可望獲釋

記者王勇超／高雄13日電
澎湖籍漁船大進滿88號遭陸方扣留一個多月，丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工可望13日返回澎湖。(圖／讀者提供)
澎湖籍漁船大進滿88號遭陸方扣留一個多月，丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工可望13日返回澎湖。(圖／讀者提供)

澎湖籍漁船「大進滿88號」上月2日因越界作業，被中國大陸海警扣留，迄今一個多月，居中奔走營救的前立委林炳坤等人昨赴泉州與福建省台辦進行會談。據了解，大進滿88號1名台籍和3名印尼籍船員可望今搭小船到海峽中線，由大進滿船隊接駁回澎湖，至於洪姓船長及漁船則要視裁罰程序，若順利完成，也可望盡速獲釋放。

澎湖海峽兩岸交流協會前後任理事長前立委林炳坤、澎湖前副議長陳雙全昨從高雄搭機直飛廈門，同行還有洪姓船長女兒、許姓船東，陳雙全兒子澎縣議長陳毓仁也趕往會合。

6月間，大陸籍「三無」漁船在澎湖花嶼海域越界捕撈，海巡登檢押返後，上月9日該船東繳清罰鍰後放行，被視為是台方對大陸釋出善意，且2月14日發生的大陸漁船翻覆案已落幕，大進滿88號家屬都希望盡速處理此案。

據指出，陳雙全於昨下午與福建省台辦會談，全力爭取大進滿88號漁船問題，期盼順利完成裁罰，並盡速釋放人船，福建省台辦可望先釋放丁姓台籍船員與3名印尼漁工，原則上今將以小船接駁4人至海峽中線，再由同屬大進滿船東船隊的「大進滿96號」漁船接駁，返回澎湖。

大進滿88號7月2日在金門海域疑越界捕撈小管，遭到大陸海警押回圍頭港，此艘漁船連同台籍洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍漁工被扣留一個多月，且洪姓船長有慢性病，讓家屬心急如焚，幸好透過民間管道將所需藥物經金門轉送至大陸、成功交到洪姓船長手上，也確認5人安全、健康均無虞。

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