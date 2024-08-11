兩岸七夕返親節 新黨主席：修補情感

七夕返親節，由晉江市青少年宮少兒合唱團帶來歌曲《想你的365天》，以清澈純凈的童聲帶給大家美的享受。（記者蔡家蓁／攝影）

七夕前後，大陸舉辦不少兩岸婚姻相關活動，其中第8屆海峽兩岸七夕「返親節」10日晚在大陸福建省晉江市金井鎮圍頭村浪漫登場。這是今年2月陸船翻覆案後首度「返親節」，而有別以往安排一連串政治人物致詞，今年僅安排新黨主席吳成典代表談話，其他全是歌曲演唱、兩岸夫妻故事分享等活動。

值得注意的是，「0214」陸船翻覆案的兩名罹難漁民都是來自圍頭，今年是案件發生後首次舉辦「返親節」，包括金門議長洪允典、紅十字會金門分會會長洪國正、總幹事呂忠飛、新黨主席吳成典等金門要角齊聚，雙方再次互動，頗有修復情感意味。

吳成典受訪時表示，這趟來訪就是要修補雙方關係，他說當初答應出席時，事件還沒落幕，圍頭與金門兩地情感深厚，不會因為一些政治事件，影響雙方長久的情感。

他認為，陸船事件協商過程是海委會主委管碧玲姿態拉太高，白白浪費5個多月，金廈門空域海域接近，難免會有越界情況，只要彼此有默契，情況應該不會太棘手。

10日晚的聯歡會也設計「亮燈儀式」，邀請吳成典、大陸福建省婦聯、福建省台辦、泉州市等各界領袖，和觀眾一起點燃一盞心型燈，活動亮點則是請來台灣情歌王子熊天平、楊洋夫婦，演唱「火柴天堂」等膾炙人口歌曲。

海峽兩岸七夕返親節創辦於2010年，每兩年一屆，至今已辦8屆。返親節活動選在圍頭村，圍頭與金門僅距離5.2公里，半個多世紀以來，當地見證兩岸從硝煙對峙到和平的轉變；全村共有148對兩岸夫妻，是名副其實的「兩岸通婚第一村」，金門首位陸籍新住民也是來自該村。

近期從「0214」陸船翻覆案、胡姓釣客獲釋，乃至澎湖籍漁船「大進滿88號」後續處理，再到大陸7名團客9日赴馬祖旅遊，緊繃的兩岸關係也在金馬出現和緩跡象。

多位長期研究兩岸關係的學者觀察，大陸對台灣是「既反獨又交往」，也就是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，北京當局的思考是：「對和平統一有利的事情就會做」，其中拉攏金馬民心尤其是重要工作。

從9日福建團客到訪馬祖，再到10日圍頭盛大舉辦的七夕返親節，面對兩岸當前僵局，雙方或許都更需要金馬來扮演一個緩衝的角色。