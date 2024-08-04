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英學者籲以克里米亞為鑑 提防北京吞併金門企圖

記者謝守真／即時報導
跨國智庫「中國戰略風險研究所」政策主任古德曼近期稱，俄羅斯在烏克蘭的行動始於併吞克里米亞，而金門島距離中國僅3公里而已，他呼籲西方決策者需要更加關注金門，並為台灣在對抗假訊息提供實質支持。（記者季相儒／攝影）
跨國智庫「中國戰略風險研究所」政策主任古德曼近期稱，俄羅斯在烏克蘭的行動始於併吞克里米亞，而金門島距離中國僅3公里而已，他呼籲西方決策者需要更加關注金門，並為台灣在對抗假訊息提供實質支持。（記者季相儒／攝影）

兩岸緊張局勢近來持續升溫，跨國智庫「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute）政策主任古德曼（Sam Goodman）近期在外交家雜誌（The Diplomat）撰文稱，俄羅斯烏克蘭的行動始於併吞克里米亞，而金門島距離中國僅3公里而已，北京併吞金門的企圖，會增加侵台可能性，這也是「兩岸緊張局勢的癥結所在」。

據外交家雜誌，古德曼指，金門過去曾多次遭到解放軍轟炸，也曾被蔣介石視為「反攻中國」的前線。如今，金門處於北京灰色地帶戰略的最前線。對金門居民來說，中共「不是抽象的威脅，而是日常的現實」。金門每年接待約25萬的中國遊客，同時，許多金門民眾都有來自中國的伴侶，而他們的孩子經常選擇乘坐30分鐘的渡輪去廈門購物和旅遊。

鑑於此，古德曼表示，「在政治上，金門居民支持國民黨不足為奇」，因為國民黨主張與中國建立更緊密的聯繫。而北京也正在努力爭取金門的支持。去年國台辦提議建立涵蓋廈門及金門的經濟特區，其中包括建造連接廈門新的離岸機場及金門的陸橋。

然而，上述這座橋在台灣今年總統大選中引發熱議，彼時，國民黨候選人侯友宜承諾就大橋問題舉行地方公投，而賴清德總統則以國安為由阻止其建設的推進。古德曼分析，台灣政府的疑慮是中國可能利用戰略基礎設施來分裂台灣社會，並透過金門依賴中國的情形，強行推動統一。目前在金門，中國供水比率達到68% 。

古德曼進一步提到，更廣泛地說，「台灣社會似乎對金門的戰略重要性缺乏共識」。他指，台灣民眾的觀點分為兩派，一派認為金門是「第一道防線」或「緩衝帶」，另一派則認為金門除了可能成為未來談判的籌碼外，幾乎沒有什麼戰略價值。

古德曼說，這種分歧為北京政府創造了一個重要機會，即中國可利用從假訊息到直接政治干預預等手段，來挑撥金門民眾和台灣政府間的關係。而這種「灰色地帶」戰略可能包括散布誤導性的敘述，稱賴清德積極想要在未來切斷金廈聯繫，這將導致家庭分裂並傷害當地經濟。

顧德曼再指，一如俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞，中國的最終目標是製造混亂並鼓勵當地公開推動統一。上述戰略將為中國併吞金門創造煙霧彈，這即是分析人士所稱的「切香腸戰術」。

另，古德曼點出，「金門並未明確納入美國的『台灣關係法』所涵蓋範圍」，然而，美國特種部隊曾於今年春季部署於金門。目前「尚不清楚台灣政府或其他西方盟友是否願意因金門狀況與中國開戰」，尤其是在北京不繼續侵略台灣本島的情況下。

而基於俄羅斯總統普亭在烏克蘭的行動始於併吞克里米亞，西方決策者需要更加關注金門，並為台灣在對抗假訊息方面提供實質支持，確保外交官和官員前往金門訪問，並幫助台灣在其外島建立經濟韌性。

他說，不論台灣民眾對兩岸關係的看法如何不同，金門對於關心該區域和平的國際社會來說都具有戰略價值。中國官方歷史記載，毛澤東長期以來將金門和馬祖視為將台灣與中國捆綁在一起並阻止台灣宣布獨立的「絞索」。

古德曼認為，中國併吞金門並破壞現狀的任何企圖，都會增加入侵或封鎖台灣的可能性。「我們在討論金門政治裂痕方面必須做得更好，並要先發阻止北京吞併金門的企圖。」

據悉，克里米亞半島大部分被黑海環繞，僅在北部通過寬約5至7公裡的彼列科普地峽與東歐中國相連，而半島東端則觸及俄羅斯。俄羅斯於2014年2月20日至3月18日入侵烏克蘭，占領並逕自宣布併吞克里米亞半島。

俄羅斯 克里米亞 烏克蘭

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