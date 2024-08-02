黑白集／烏克蘭挺一中？台不便抨擊情何以堪

烏克蘭外長庫列巴訪大陸，新華社稱烏方表態「繼續堅持一個中國」。外交部抨擊北京「片面宣稱」，「惡意矮化」。(本報資料照片)

烏克蘭 外長庫列巴訪大陸，與中共 外長王毅 會面，新華社稱烏方表態「繼續堅持一個中國」。消息傳到台灣，外交部立即抨擊北京「片面宣稱」，「惡意矮化」。有網友到庫列巴的推特留言，質問他對不起挺烏的台灣。結果當然，得不到任何回應。

事情有兩種可能：一是庫列巴確實表態堅持一中，二是當場未提，被新華社把話塞到嘴裡。但即使是後者，庫列巴或烏克蘭政府顯然也不打算否認。

近年凡有國家配合北京宣示「一中」，台外交部都要照例痛斥。這次，外交部只能譴責中方「片面宣稱」烏國立場，自是基於將俄烏關係比附為兩岸的移情作用。烏克蘭這回倒打台一耙，當真是月照溝渠，情何以堪，台灣只能放低抨擊聲量。

歐美各國制裁下，中共儼已是普亭最大支柱。烏克蘭當然知道俄中雙方關係匪淺，因此招募國際志願兵時，特別排除大陸人士。庫列巴訪中，是開戰後第一回，當然是眼見川普聲勢高漲，憂慮美國變心，必須提前拉攏習近平。在此情況下，當面為一中背書，只是基本伴手禮。

不必責怪烏克蘭「親中輕台」，外交的目的，就是盡力維護國家最大利益。若將國際社會童話化，以為存在純粹的正派與反派，豈不形同火山孝子涉足歡場，以為處處皆真愛？結果，注定人財兩失，直到被榨乾為止。(轉載自聯合報)