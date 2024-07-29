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台主辦IPAC峰會 美聯社：陸外交官提前阻6國參加者

記者陳熙文、編譯羅方妤／綜合30日電
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。賴清德總統將出席發表演說。（本報資料照片）
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。賴清德總統將出席發表演說。（本報資料照片）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）明將於台北舉行年度峰會，外交部昨表示，本次議程以「台海和平與穩定」為主軸，賴清德總統也將出席發表演說。但美聯社報導，至少六個國家的國會議員表示，中國大陸外交官向他們施壓，要他們不要參加30日在台北舉行的IPAC年度峰會。

外交部指出，IPAC明天在台北舉辦第四屆年會，共23國及歐洲議會，計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾、捷克眾議員黛赫及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克等與會，外交部誠摯歡迎。

外交部表示，該會議將邀請賴清德總統出席並演說，過程將全程轉播；副總統蕭美琴也受邀出席年會國際記者會致詞。IPAC以往曾在義大利羅馬、美國華府、捷克布拉格舉辦年會，今年擇定在台北舉行，以「台海和平與穩定」為議程主軸。

美聯社報導，來自玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波士尼亞和另一個不願透露國名的亞洲國家政治人物告訴美聯社，他們接到要求會面的簡訊、來電和緊急請求，時間都和他們前往IPAC峰會的計畫衝突。IPAC創辦人兼主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，過去幾天來自大陸官員的施壓前所未見。以往大陸外交官只會在會議結束後才聯絡這些議員，但今年似乎有協調行動，試圖阻止這些參加者出席。

美聯社訪問了三名國會議員。波士尼亞議員薩內拉．克拉里表示，大陸外交官直接發送訊息給她所屬政黨黨魁，要求她不要參加峰會。克拉里說：「他們聯絡我的政黨黨魁，要求他阻止我前往台灣。他向我展示了他們發送的訊息。他說，『我會建議你不要去，但我不能阻止你，這件事你必須自己決定』。」這種施壓令她非常不快，但讓她決心赴台。

大陸外交部未回應置評請求。

針對IPAC發布新聞稿，指年會舉辦前夕，中國施壓IPAC成員，外交部強烈譴責，並感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。

李登輝兩岸溝通管道 學者肯定

記者陳熙文／台北29日電

國史館昨舉行「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，學者除肯定前總統李登輝的國防改革，也肯定他在1992年與中共高層建立溝通管道，減少兩岸互動可能因誤判而產生的衝突。

賴清德 義大利 澳洲

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