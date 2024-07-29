新聞評論／台擠上國際舞台 別成反中棋子

2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）

最近兩岸分別聚焦全球三大衝突熱點：俄烏戰爭、以哈戰爭與台海安全。北京為以哈戰爭和俄烏戰爭尋求和平新路徑，台北則號召全球反中勢力關注台海穩定。地緣政治正在快速改變全球權力結構，各國都在關注走向世界舞台中央的中國大陸角色；舞台邊緣的台灣，偶爾也擠向中央，卻通常是主動或被動地扮演抗中的棋子。

本周，2024「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會將在台北登場，邀集25國、約50位國會議員與歐盟議員共同討論台海穩定與科技安全議題，賴清德 總統和副總統蕭美琴都將出席發表談話。IPAC反中立場鮮明，成員多屬對中鷹派，雖不代表各國政府立場，其峰會也儼然是一場全球反中大會；而賴清德才以新兩國論激起解放軍軍演、懲獨反制，兩岸動盪，賴是否還要繼續吹響全球反中號角，備受關注。

IPAC 3月宣布啟動台海衝突影響評估行動計畫，呼籲各國正視台海衝突對全球經濟的重大影響，並指封鎖台海可能對全球造成超過10兆美元的損失，因此維護台海穩定是「各國共同責任」。台灣當然歡迎與感謝國際社會挺台，但各國核心利益不同，台灣也應小心不要成為國際反中棋子，至少要看清楚周邊各國將如何盡其「共同責任」。

以烏克蘭 為例。2022年時任駐美代表蕭美琴在雙橡園邀宴IPAC年會各國議員，特別穿了代表烏克蘭的藍黃兩色衣服，並調出藍黃兩色雞尾酒，向烏克蘭國會議員致敬。今年5月時任外長吳釗燮還在「外交事務」期刊撰文呼籲國際團結捍衛台灣和烏克蘭。兩個月後，烏克蘭外長中國大陸表態支持中方對台立場和一中原則 。台灣堅定站在烏克蘭這邊，烏克蘭決定站在中方那邊。

北京正為全球兩大衝突熱點尋求解方，台北則聚焦拉攏全球反中勢力。台灣可以不選擇中共的價值與方案，卻不能無視國際現實，更不能忽略，維護台海和平，兩岸的交流對話與善意累積才是更有效的途徑。只要搞好兩岸關係，台海就沒事，台灣甚至可能扮演橋梁，為美中對抗探求和平路徑，那才是最有價值的國際舞台。