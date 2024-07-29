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美新款預警機E-2D 台有機會「湊團」採購

記者程嘉文／台北29日電
2019年2月18日，降落在林肯號航艦上的E-2D。（美國海軍檔案照片）
2019年2月18日，降落在林肯號航艦上的E-2D。（美國海軍檔案照片）

國軍E-2K預警機即將到達壽限，空軍屬意以美軍現役的新款E-2D取代，但因為價格不菲，以及拜登政府強力介入台方建軍方向等因素，始終排不上預算。然而本案近日有復活跡象，空軍積極向美方確認供售意向與價格。

熟稔台美政軍、產業界的台海安全研析中心主任梅復興說，由於日本去年增購五架E-2D，使台方有機會「湊團」採購，預估若購買五架，總成本將在20億美元左右。若超過「機會窗口」，未來單獨下單的價格至少加倍，就超出台方所能忍受。

E-2鷹眼式（Hawkeye）是美國海軍開發的空中預警機，問世以來經歷多代改良。台灣於1990年代與2000年代，先後引進六架，屬於E-2C的最後一代改良版「鷹眼2000」（HE 2K），國軍因此稱其為E-2K。

E-2D以相位陣列雷達代替機械式雷達，搜索半徑擴至550公里以上，且對匿蹤外型戰機有較佳偵測能力。由於改良幅度很大，無法以E-2C機身升級。除美國海軍，還有法日採購，總數91架。

早在2020年，國防部就核定「新式預警機」納入建軍規畫。但因預算排擠，加上拜登上台後，強勢要求台灣須以「不對稱」選項建軍，包括E-2D與MH-60R反潛直升機等，先前已有眉目的計畫，都遭美方「打槍」翻案。

近日E-2D有望復活，一方面是現役E-2K機體壽限將屆，且美軍在2027年之後，就不再提供後勤支援，屆時機隊很難維持戰力。同時，如果川普再度當選，預期華府對於軍售項目將會鬆綁。

軍機昂貴，必先有訂單，廠商才啟動生產線，如趕上大量訂單，單價可壓低。梅復興說，依美軍2020年底報價，六架E-2D約需23.6億美元，但若超過2024年，產線須重啟，價格將是兩倍以上。日本2033年決定增購五架，使原已關閉的「機會窗口」延到2026年底；據其所知，空軍為爭取E-2D成案，可能將數量降至五架，價格約20億美元。

拜登 預算 日本

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