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在美演說談到外交 盧秀燕：路若會通 子孫才會成功

記者陳秋雲／台中28日電
台中市長盧秀燕訪美，向僑界發表「台中翱翔.台灣起飛」演講。（圖／台中新聞局提供）
台中市長盧秀燕訪美，向僑界發表「台中翱翔.台灣起飛」演講。（圖／台中新聞局提供）

台中市長盧秀燕美西時間7月26日深夜再度抵達洛杉磯，隔日早上應僑界邀請以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，南加州僑界約500多人共進午宴，與會者包括聯邦眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），到場致意。

台中市長盧秀燕（左）與聯邦眾院外交委員會印台小組主席金印玉十指緊扣。（圖／台中新...
台中市長盧秀燕（左）與聯邦眾院外交委員會印台小組主席金印玉十指緊扣。（圖／台中新聞局提供）

台中市長盧秀燕應僑胞邀請訪美，7月22日抵美當晚因颱風侵台路徑南移，因此趕回台中坐鎮防颱。凱米颱風暴風圈遠離台灣後，盧秀燕決定自費購買機票訪美，繼續未完行程，她表示，信守對僑胞的承諾，力拚城市外交。

盧秀燕第二趟在7月26日深夜抵達機場後即受到大批南加州僑胞、政治大學、淡江大學等校友會代表熱情迎接，落地後休息不到5小時，馬不停蹄參加僑界舉辦的記者會，出席僑宴發表專題演講。

加州眾議員方樹強出席南加州僑界活動。（圖／台中新聞局提供）
加州眾議員方樹強出席南加州僑界活動。（圖／台中新聞局提供）

5天內飛了3趟長途班機，每趟超過12小時，盧秀燕27日精神奕奕透過演講，介紹施政理念、台中進步近況與城市發展潛力與投資前景，歡迎更多美國企業落地台中。

她致詞說，5天來回美國，一點都不辛苦，反正「我是燕子，滿能飛的」。

南加州僑界出席500人，座無虛席。講台上電子看板秀出盧秀燕的招牌鞠躬動作。（圖／...
南加州僑界出席500人，座無虛席。講台上電子看板秀出盧秀燕的招牌鞠躬動作。（圖／台中新聞局提供）

她以幸福台中的五大支柱為演講主軸，打造「陽光的台中」「繁榮的台中」「科技的台中」「國際化的台中」「宜居的台中」。

盧秀燕強調，她的從政初衷「市民就是家人」，從政30年來始終維持初心，將市民當成家人照顧，不分黨派、省籍、族群，「心甘情願為家人服務」，將台中當作家庭用心經營與建設。

聯邦眾議員趙美心（左）與盧秀燕握手致意。（圖／台中新聞局提供）
聯邦眾議員趙美心（左）與盧秀燕握手致意。（圖／台中新聞局提供）

最後，盧秀燕舉台灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙名言為例「路若會通，子孫才會成功！」強調路不只是指交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」。

僑宴在洛杉磯舉行，來賓包括中華民國前總統府資政袁健生、外交部北美司前司長令狐榮達、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、駐洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永。

世界華人工商企管協會總會副會長陳玲華比盧秀燕開心合影。（圖／台中新聞局提供）
世界華人工商企管協會總會副會長陳玲華比盧秀燕開心合影。（圖／台中新聞局提供）

美國政壇與會人士，包括聯邦眾院外交委員會印台小組主席金映玉、眾議員趙美心及劉雲平（視訊致意），加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市長黃泰平、蒙特利公園市副市長吳紹榮、核桃市副市長秦振國、核桃市議員伍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞市議員鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市議員羅霈霆、蒙特利公園市議員饒影凡等。

台中市前副市長令狐榮達也出席南加州僑胞聚會，力挺盧秀燕。（圖／台中新聞局提供）
台中市前副市長令狐榮達也出席南加州僑胞聚會，力挺盧秀燕。（圖／台中新聞局提供）

僑界領袖則有羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明、北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長林翠雲、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、僑務委員于仁豪等。

台中市府訪團包括前外交官、副市長黃國榮、秘書處長謝佳蓁、數位治理局長林谷隆、新聞局長欒治誼、教育局長蔣偉民等陪同出席。

南加州僑界出席500人，座無虛席。（圖／台中新聞局提供）
南加州僑界出席500人，座無虛席。（圖／台中新聞局提供）

蒙特利公園市 盧秀燕 洛杉磯

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