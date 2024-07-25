雙城論壇 陸稱支持交流 蔣萬安：續與上海溝通

台北市長蔣萬安指雙城論壇相關事宜續與上海溝通。(記者曾吉松／攝影)

雙城論壇傳出最快於8月舉辦，台北市長蔣萬安昨說，雙城論壇本來就沒有一個確定的時間，具體內容包括像論壇的主題、分論壇的議題，都持續在跟上海溝通。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，大陸一貫支持並積極推動兩岸交流合作，願與台灣各政黨、團體、縣市及各界人士，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強交流溝通。但朱鳳蓮未透露關於雙城論壇的任何具體訊息。

據了解，今年台北上海雙城論壇，雙方已確定主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光 三個分論壇；並簽署智慧醫療與野生動物交流兩項ＭＯＵ合作備忘錄。

不過，受到近來兩岸氛圍緊張、大環境影響，今年舉辦時間、還有對岸會派誰出席，目前都未敲定。

對於大陸提出平潭到台灣的海上客運直航復航，才會開放福建居民赴台團體旅遊，陸委會副主委梁文傑日前表示不接受「交換條件」，朱鳳蓮則回應稱，平潭至台灣海上客運直航航線是往來兩岸的重要交通方式，將極大方便福建居民到台灣旅遊，將為恢復福建居民赴台團體遊創造必要條件。

朱鳳蓮並批評民進黨 政府遲遲不解除「禁團令」，這是在粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣旅遊業界的利益。她呼籲民進黨當局應順應民意，以實際行動推動恢復包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作。