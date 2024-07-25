我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

IPAC峰會 25國、50議員訪台將創紀錄

台灣新聞組／綜合25日電
2024年「對中政策跨國議會聯盟」年度峰會30日將在台北舉行，是歷來最大規模的訪台議員團。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）
2024年「對中政策跨國議會聯盟」年度峰會30日將在台北舉行，是歷來最大規模的訪台議員團。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）

2024年「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂，是歷來最大規模的訪台議員團。據了解，賴清德總統及副總統蕭美琴皆受邀發表談話，外交部長林佳龍也將與來自各國的國會議員、專家學者座談。

「對中政策跨國議會聯盟」自2020年發起，號召各國共同討論如何因應中國大陸崛起的負面問題，以對北京立場強硬著稱，創始成員包括英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本，和歐洲議會等。該聯盟自2021年起陸續在羅馬、華府、布拉格舉行年度峰會，今年首度移師台北舉行。

據IPAC新聞稿，台海穩定將成為本屆峰會最重要議題；此外，鑒於數百個與IPAC有關的電子郵件帳號曾遭大陸國安部支持的駭客組織APT 31攻擊，科技安全也將成為本屆會議的議程之一。

IPAC表示，參與會議者包括台灣官員、各國議員及全球專家學者，各國成員擬於28日抵台，29日與台灣高階政府官員舉行系列晤談，30日出席峰會並於會後舉辦記者會。IPAC期盼出席的成員返國後能在各自的議會推動具體協調行動。

近期加入IPAC的英國在野黨保守黨國會議員董勤達（Tom Tugendhat）表示，現在是支持台灣的重要時刻，這次年會的大團結，顯示兩岸穩定在世界各地各黨派議員心中的重要地位。董勤達被認為是保守黨內「對中鷹派」與「友台派」，隨著保守黨於英國國會大選失敗，董勤達獲黨魁、前首相蘇納克任命為影子內政副大臣，同樣主責安全事務。

IPAC成員、歐洲議會副議長皮齊耶諾認為，隨著黨派分歧及政治暴力日益加劇，更凸顯IPAC的重要。IPAC為跨黨派共識創造空間，部分議題更已超越黨派和地理界限，台灣議題無疑是其中之一。

IPAC素來對北京立場強硬。根據官方網頁，IPAC目的在團結全球各地立法者，促進民主並因應中共崛起對國際法與人權體系產生的威脅。

根據官網統計，IPAC成員透過各國議會，已對北京做出1062次干預，提出83項法案，修法次數達10次。目前成員約250人，來自35個國家，為跨黨派的跨國議會串聯網。

2023年年度峰會9月於捷克首都布拉格登場，會中聚焦台海議題，包括中共對台可能經濟影響；維持南海與台灣海峽海上交通順暢；提供台灣代表處妥適地位以增進關係；讓台灣加入適切的貿易組織；針對北京升高台海情勢協調包含有意義制裁在內的政經對策。

中共 澳洲 賴清德

上一則

台氣候委會24人名單出爐 擁核的反核的都入列

下一則

遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：颱風天非出遊只是買東西

延伸閱讀

烏克蘭與中國外長廣州會談逾3小時 較規劃時間長

烏克蘭與中國外長廣州會談逾3小時 較規劃時間長
中國撮合 哈瑪斯、法塔簽團結宣言 巴結束分裂

中國撮合 哈瑪斯、法塔簽團結宣言 巴結束分裂
新聞眼／北京外交出擊 意在專注「安內」

新聞眼／北京外交出擊 意在專注「安內」
兩岸青年企業家菁英峰會開幕 劉兆玄：兩岸產業需合作

兩岸青年企業家菁英峰會開幕 劉兆玄：兩岸產業需合作

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入