IPAC峰會 25國、50議員訪台將創紀錄

2024年「對中政策跨國議會聯盟」年度峰會30日將在台北舉行，是歷來最大規模的訪台議員團。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）

2024年「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂，是歷來最大規模的訪台議員團。據了解，賴清德 總統及副總統蕭美琴皆受邀發表談話，外交部長林佳龍也將與來自各國的國會議員、專家學者座談。

「對中政策跨國議會聯盟」自2020年發起，號召各國共同討論如何因應中國大陸崛起的負面問題，以對北京立場強硬著稱，創始成員包括英國、美國、加拿大、澳洲 、德國、日本，和歐洲議會等。該聯盟自2021年起陸續在羅馬、華府、布拉格舉行年度峰會，今年首度移師台北舉行。

據IPAC新聞稿，台海穩定將成為本屆峰會最重要議題；此外，鑒於數百個與IPAC有關的電子郵件帳號曾遭大陸國安部支持的駭客組織APT 31攻擊，科技安全也將成為本屆會議的議程之一。

IPAC表示，參與會議者包括台灣官員、各國議員及全球專家學者，各國成員擬於28日抵台，29日與台灣高階政府官員舉行系列晤談，30日出席峰會並於會後舉辦記者會。IPAC期盼出席的成員返國後能在各自的議會推動具體協調行動。

近期加入IPAC的英國在野黨保守黨國會議員董勤達（Tom Tugendhat）表示，現在是支持台灣的重要時刻，這次年會的大團結，顯示兩岸穩定在世界各地各黨派議員心中的重要地位。董勤達被認為是保守黨內「對中鷹派」與「友台派」，隨著保守黨於英國國會大選失敗，董勤達獲黨魁、前首相蘇納克任命為影子內政副大臣，同樣主責安全事務。

IPAC成員、歐洲議會副議長皮齊耶諾認為，隨著黨派分歧及政治暴力日益加劇，更凸顯IPAC的重要。IPAC為跨黨派共識創造空間，部分議題更已超越黨派和地理界限，台灣議題無疑是其中之一。

IPAC素來對北京立場強硬。根據官方網頁，IPAC目的在團結全球各地立法者，促進民主並因應中共 崛起對國際法與人權體系產生的威脅。

根據官網統計，IPAC成員透過各國議會，已對北京做出1062次干預，提出83項法案，修法次數達10次。目前成員約250人，來自35個國家，為跨黨派的跨國議會串聯網。

2023年年度峰會9月於捷克首都布拉格登場，會中聚焦台海議題，包括中共對台可能經濟影響；維持南海與台灣海峽海上交通順暢；提供台灣代表處妥適地位以增進關係；讓台灣加入適切的貿易組織；針對北京升高台海情勢協調包含有意義制裁在內的政經對策。