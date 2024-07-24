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飛給總統看？戰機不熄火待命40分鐘惹議

記者李人岳／花蓮24日電

賴總統昨赴花蓮視察漢光演習，不過，軍方原本因凱米颱風影響而取消戰機飛行動態，當賴總統視導過程中，卻臨時排定兩架F-16戰機演練緊急起飛，且操演機在發動機運轉狀態下，於跑道頭等待超過40分鐘，引發媒體及外界質疑「是專為賴總統安排的表演」。

國軍漢光演習第二天，軍方宣布因天氣不符合起降標準，清晨原定的主力戰機演練均取消。

上午雨勢漸歇，賴總統的行政專機落地，戰鬥機始終靜悄悄；直到賴總統一行轉往佳山視察時，突然有三架攜掛響尾蛇訓練彈及副油箱的F─16戰機開俥滑出，引發現場媒體甚至機場外守候的航迷質疑這批戰機是「專門準備飛給賴總統看的」。

不過，當三架戰機抵達跑道頭安檢區後，卻在原地不熄火，待命長達近40分鐘，直到賴總統車隊即將抵達「大量傷患檢傷及後送」演練棚廠時，其中兩架戰機才加速滾行起飛。更令各方質疑，是否為等待賴總統才使戰機在地上耗費40分鐘燃料？

空軍方面解釋，這項「整體防空及海空電戰」科目是由統裁部臨時下達狀況。為何戰機在跑道頭等待40分鐘？官員解釋，可能是空中有其他科目正在進行，或是受天氣因素影響。

今年漢光演習號稱「無劇本」，但演習開始前已有部隊在演練科目、構築工事而遭質疑，軍方為此趕緊將已經挖好的壕溝、碉堡填平，對外說法也強調「有劇本，無劇透」。然而，演習開始後又有幼兒園在雲豹甲車行軍路線旁揮舞大小國旗夾道加油，明顯是早有準備「擺拍」，宣傳操作實在太過明顯。

軍方號稱漢光演習要「實戰化」，因此「無劇本」或「無劇透」，但恐怕一系列「演給長官看」的形式主義，才是國軍追求務實改革過程中，更需要改變的一大步。

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