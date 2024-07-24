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黑白集╱「賴建國」放飛？當心台灣「保費」暴漲

黑白集

賴清德在綠全代會宣示執政路線，全程台語，未重提兩國論，也不關心民生，卻將「建立台灣主體國家認同」列為首要目標。怪哉！他才依中華民國憲法當上總統，不到百日就要「打造自己國家：民主台灣」，難道中華民國不是自己的國家？聲稱落實憲法，卻要「打造」新的國家，難不成賴清德果真要建國了？

為選上總統，賴清德變裝「維持現況」一年多，大權在握便恢復「務實台獨工作者」本尊。也難怪，美國將變天，威風戰鬥的「朕難容」，怎會在意白宮為台獨畫設的紅線。

拜登宣布打烊，印太戰略等大小軍事同盟，恐將吹熄燈號。雖然美國環太軍演還在進行，但東亞國家各種外交對話也熱鬧上桌。上個月，菲律賓和中國大陸才為仁愛礁大打出手，近日正對話解決。俄國軍艦南下與中國聯合巡航，大陸副外長馬朝旭也正應邀分赴日韓，進行戰略對話。

拜登的多邊主義，川普續攤可能性不高。「友邦馳援」賞味期將過，不止第一島鏈國家得自立自強，失去靠山的澤倫斯基，已指派外長遠赴北京尋求和平停火的調人。

白宮提前進入看守狀態，國際秩序不免盤整。有別於友邦忙和北京串門子，「賴建國」則準備飛出鳥籠。欣喜放飛之餘，賴總統可別忘記川普預告的保單。玩太大，明年台灣保費恐怕會暴漲。(轉載自聯合報)

賴清德 中華民國 拜登

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