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漢光演習前夕 解放軍花東外海徘徊

記者李人岳／台北21日電
陸軍部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚。(記者劉學聖／攝影)
陸軍部隊駕駛多輛雲豹八輪甲車前往戰術位置，出現在屏東市區街頭，路旁民眾高舉國旗比讚。(記者劉學聖／攝影)

國軍漢光40號演習將從22日起進行五天四夜操演，今年軍方標榜「實戰化」，雖然仍舊按照各作戰階段的「想定」逐步操演，但在「不劇透」的前提下，演練時間將由統裁部隨時下達，因此部隊從後勤整備作業、實距離移防甚至夜戰，都將是驗證重點。

雖然軍方先前喊出「無劇本」，不過操演期間，仍將依照共軍犯台的可能行動模式，依照「戰力保存」、「整體防空」、「聯合截擊」及「聯合國土防衛」等階段逐步操演。

在四大階段中，參演部隊仍將演練地面部隊欺敵偽裝，艦艇海上機動、分散靠泊，戰機戰備轉場；演練近、中、遠程防空網。針對國土防衛作戰韌性，各作戰區將指揮海巡、特戰及地面部隊等，執行近岸防禦、反掃雷破障、反登陸、反空（機）降作戰、關鍵基礎設施防護與城鄉守備實兵演練。

和歷屆漢光不同的是，今年標榜「實戰化」，在「不劇透」的前提下，不會告訴官兵下一個科目、演練動作及操演時間，而是由統裁部隨時下達狀況，一切以實兵、實地、實時，驗證各作戰區的固安作戰計畫與實戰作為，因此部隊實距離移防與夜戰，也成為重點驗證項目。

不過就在演習前夕，台軍方內部消息傳出，解放軍海軍兩艘072A大型登陸艦雲霧山號（舷號997）和萬羊山號（舷號995），從6月下旬至今都在花東外海約30浬徘徊航行，由於花蓮七星潭及台東知本海灘為軍方認為可供登陸的「紅色海灘」，漢光演習期間也將進行登陸操演，因此格外引起關注。

軍方消息同時指出，中國大陸科考船「嘉庚號」此時也出現在東部海域，甚至接近到16浬處疑似進行水文調查，顯示漢光演習前夕共軍動作頻頻。

共軍 解放軍 聯合國

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