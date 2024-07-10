台北旅展陸29官員將率團出席 疫後最大規模

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展將於7月12至15日在世貿一館登場，陸方有155名官員及業者獲准來台參與；圖為2022年旅展盛況。(本報資料照片)

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展將於7月12至15日在世貿一館登場，全台共30個公私單位、近200家廠商、近600個攤位展出。陸方有155名官員及業者獲准來台參與。據了解，今年率團來台層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖，大陸業者共有70多個攤位。

據悉，155名大陸官員和業者來自安徽等11省加重慶市，還有演藝人員隨行。文旅系統官員有29人來台，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。大陸官員中，包含安徽、浙江和海南三省。安徽是這次旅展的主賓省，層級最高的是安徽省文旅廳副廳長王靖，他們預計10日抵台，15日旅展結束後，16日離台。

去年台北國際夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，但陸委會、移民 署和觀光 局舉行聯審會決定，在主辦方提出的212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134名大陸業者來台，連帶影響大陸業者來台意願，最後僅65位業者報名參展。

據了解，此次台北國際夏季旅展大陸共有200多名官員及旅遊業者申請簽證 ，有155人獲准來台。台灣旅遊交流協會11日將宴請參展單位。

台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，透過旅展讓兩岸旅遊業者有溝通交流平台，台灣業者能對大陸交通旅遊資訊有更多了解，大陸旅遊企業也可在旅展期間做業務洽談及交流，有助兩岸旅遊交流。

觀光署表示，樂見陸方來台參與夏季旅展相關活動，以增進雙方交流。兩岸恢復健康有序交流一直是政府立場，台方歡迎陸客來台觀光旅遊態度不變，兩岸旅遊交流政策，後續仍將滾動檢討。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，希望這會成為兩岸旅遊交流新的里程碑，兩岸在旅遊交流的良好氣氛能夠延續下去。但也有旅遊業者形容，目前兩岸關係如同「寡婦死兒子」，過去兩岸占整體觀光市場三、四成，對市場還是不健康，只要禁團令不解決，就無法完全復甦。