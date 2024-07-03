新聞評論／賴清德新「兩國論」 遭梁文傑拿憲法打臉

陸委會副主委梁文傑(右)受訪表示，除了憲法，在其他法律制度上，一切做法都把對岸當國家，要叫它「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質上是兩個國家。(圖／截自POP Radio聯播網官方YouTube直播)

賴清德 總統1日晚宴請中研院院士時，再度強調「堅持中華民國 和中華人民共和國互不隸屬」。不過陸委會副主委梁文傑在為賴清德的新兩國論辯護時，卻拿著憲法打臉賴清德。根據梁文傑的說法，賴清德就是違憲總統。

賴清德就職演說時稱，根據中華民國憲法，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。賴清德能把「一中憲法」掰成新「兩國論」的依據，堪稱務實台獨工作的重大理論發明，連蔡英文都望塵莫及。此後賴清德又講了幾次，1日還把他的憲法理論發明成果帶進中華民國最高學術機構獻寶。

梁文傑1日也上廣播節目極力闡釋賴清德的新兩國論。他說，若不把大陸當一個國家，視而不見是很荒謬的事。除了憲法，在其他法律制度，台灣一切做法都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。

梁文傑身為陸委會副主委，既然提到陸委會是依照兩岸人民關係條例設立的，那麼他也應該很清楚，兩岸條例第一條第一句就是和憲法增修條文前言一樣的「國家統一前」；第二條更明白規定大陸地區是指「台灣地區以外之中華民國領土」。很明顯，其定位就是「一國兩區」。

因此，梁文傑說「除了憲法，在其他法律制度，我國一切做法都把對方當國家」，這句話本身就是錯誤的；至少陸委會就是依據兩岸關係條例的「一國兩區」定位而設立的。梁文傑的說法，違背兩岸條例的內容與精神。

不過，梁文傑說「除了憲法」，亦即，他知道憲法並沒有把對岸當國家。那麼他又說「賴總統的講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例」，如果不是昧著良知瞎掰為賴總統辯護，就是拿著憲法打臉賴總統了。

梁文傑還學賴清德把前總統馬英九 拉來為違憲的新兩國論背書。梁文傑指馬英九也堅持中華民國主權獨立，也講過台灣前途由2300萬人決定，以大陸標準就是馬政府用中華民國在搞台灣獨立，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的。

賴清德和賴政府官員為新兩國論的辯辭，已經愈來愈讓人啼笑皆非了。賴清德和梁文傑怎麼不提馬英九堅持的一中原則和九二共識？選舉時痛批馬英九賣台，為新兩國論辯護時就說馬英九也搞台獨；馬英九既賣台又搞台獨，這種瘋狂的邏輯，就像民進黨把6成反對賴清德的民眾都視為中共同路人，賴清德又說9成台灣民眾都是中國眼中的台獨，一樣讓人錯亂。

賴清德1日在與中研院院士的晚宴上，先學蔡英文切割中華民國歷史的手法，也切斷了中研院在大陸成立、發展的歷史，只談中研院在南港院區70年；接著又大談其扭曲違憲的新兩國論。除非院士被政治蒙蔽，否則這根本是政治對知識的踐踏，也是掌權者對中華民國最高學術殿堂的侮辱。

不過，賴清德可能沒想到，他會被梁文傑不小心拿出憲法來打臉。(節錄自聯合新聞網「重磅快評」)