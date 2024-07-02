陸委會：調升大陸和港澳旅遊燈號 只是提醒

福州赴馬祖旅遊考察踩線團1日結束行程，成員乘坐客輪抵達福州馬尾瑯岐碼頭。陸方表示將做好福建居民赴馬祖旅遊準備。（中新社）

陸委會上周宣布調升大陸和港澳旅遊燈號為橙色，引起旅遊業者不滿，陸委會副主委梁文傑昨上節目時表示，現在民眾赴陸確實有風險，政府有職責提醒及保護。他透露，近期就有名台商遭控觸犯大陸國家安全法，但具體情況尚不清楚，類似例子不少，民眾要多加注意。

梁文傑說，台灣對大陸旅遊警示疫情 後本來要轉為一級（灰色），中共 推出「22條意見」，民眾前往中國大陸確有風險，政府有義務提醒「情勢有變化」，不過，燈號升為橙色並沒有強制作用，「要給民眾自己去判斷」。

他說，很多人可能覺得自己以前去大陸也沒事，事實上現在在中國大陸即使只是做市場調查取得數據等都可能觸法；近期有名台商涉案，原因是什麼不知道，只知道是國家安全法。

梁文傑盼大陸方面必須認知，大陸人員、歌手或自由行遊客來台，就會碰到台灣人的言論，不能太過緊張，台灣很歡迎大陸觀光 客、藝人、體育選手來台，但大家要淡定一點。

由福州市旅遊協會組成的福州赴馬祖旅遊考察踩線團昨結束為期三天兩夜行程，福州市旅遊協會長韓鳴表示，下一步將做好福建居民赴馬祖旅遊的準備，根據此次考察推出旅遊線路、旅遊產品，拓展福建赴馬祖旅遊市場，「馬祖鄉親非常熱情，期待已久，我們都很感動」。陸委會昨表示，樂見陸方透過馬祖踩線團交流活動，也歡迎陸客盡速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

今年4月28日，大陸文旅部在藍營立委訪陸期間，宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。雖然福州踩線團行程一度延宕，陸委會6月27日還宣布調升陸港澳旅遊警示至橙色燈號，踩線團22人仍按原計畫於6月29日抵達馬祖展開踩線行程。

中新社報導，福州赴馬祖旅遊考察踩線團昨乘坐「兩馬」客運航線客輪抵達福州馬尾瑯岐碼頭，結束踩線行程。