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觀察站／陸委會升橙色燈號加劇兩岸敵意 金馬旅遊業憂

記者 蔡家蓁
陸委會副主委梁文傑6月29日宣布調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，金馬旅遊業憂兩岸敵意上升，開放陸客遙遙無期。（本報資料照片）
陸委會副主委梁文傑6月29日宣布調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，金馬旅遊業憂兩岸敵意上升，開放陸客遙遙無期。（本報資料照片）

福州旅遊業馬祖踩線團6月29日如期抵達，讓馬祖旅遊業者鬆一口氣，陸委會選在踩線團要出發的前兩天，宣布調升陸港澳旅遊警示為「避免非必要旅行」橙色燈號，外界憂踩線團行程是否受影響，幸好最後照舊，陸委會選在此敏感時機宣布，讓人不得不懷疑是否不想讓踩線團成行，畢竟兩岸關係陷入「急凍」狀態，無法承受一點風吹草動。

馬祖踩線團此行一波三折，福建旅遊業者原訂於6月10日至12日到馬祖踩線，因故延至29日，又因陸委會27日調升赴陸港澳旅遊警示，兩岸敵意螺旋上升，恐讓計畫增添變數，幸好後來馬祖觀光協會證實，沒有接獲任何陸方改變行程的消息，才讓旅遊業者看到一絲絲的曙光。

陸委會選在踩線團要出發前兩天宣布橙色警戒，有人質疑，為何非挑人家要過來前「搞這一齣」，感覺「細思極恐」，猶如是主動挑釁陸方。

陸委會此舉看在金馬觀光業者眼中，也覺得匪夷所思，金馬兩地是與大陸靠近的第一線，僅一水之隔，金馬堪稱是兩岸關係溫度計，卻因為台方在0214陸船翻覆案處理不當，讓彼此關係受衝擊，開放陸客來金一事遙遙無期，金馬觀光業者在兩岸互槓的夾縫中生存。

大陸官方統計，福建省常住人口4100萬左右，與馬祖鄰近的福州市人口有800多萬，若在政策支持下，福建可望成為馬祖觀光主要客源之一。

從過往開放陸客來看，大陸是有步驟性的，先開放到離島，之後才是本島，台方先後幾次出招，似乎都是意氣之舉，沒有考量到台灣觀光市場亟待振興，地方期盼陸客到來。

昔日推動小三通、兩岸通水、經貿宗教交流等互動成果逐漸失溫，應發揮「潤滑劑」功能的陸委會，卻成為加劇兩岸衝突的「催化劑」，百姓恐怕只能自求多福。

觀光

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