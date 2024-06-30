新聞評論／9成台獨？ 6成中共同路人？ 綠營不錯亂？

中國大陸「懲治台獨」，賴清德表示台灣9成以上民眾都有可能受到波及。(本報資料照片)

中國大陸發布懲治台獨的「22條意見」，對涉及「分裂國家」者，可缺席審判，最重可處死刑。對此總統賴清德 表示，「台灣九成以上民眾都可能受到波及」；陸委會也將陸、港、澳旅遊警戒提升為「避免非必要旅行」的橙燈。陸方做法固然不妥，但民進黨 的抹紅手法也只是五十步笑百步而已。

賴總統表示，「22條意見」適用範圍包山包海，型態與對象非常廣泛，幾乎不設限，凡是去大陸經商、旅遊者，都必須注意這方面風險。簡言之，即使陸方強調只針對極少數「台獨頑固分子」，但因對「台獨」定義太過抽象，賴清德仍然刻意擴大說是「九成以上民眾可能受到波及」。然而，這種以抽象、不確定概念羅織罪名者，民進黨政府也是佼佼者。

民進黨操作「反中抗中」，一向不遺餘力。蔡政府時代就常炒作「認知作戰」、「在地協力」等話題。任何對民進黨的不滿，都可以「認知作戰」堵住批評；如果有人就某事質疑民進黨，而大陸也以某事批評民進黨，那就是罪證確鑿的「認知作戰在地協力者」；而如果批評人數眾多，更是「協同作戰」、「滲透對象」。親綠側翼、智庫甚至利用「大數據分析」羅列有多少人是「在地協力者」，更動輒指控媒體「配合認知作戰」。

賴總統就職雖然才一個多月，這種抹紅手法，比蔡政府時期有過之而無不及。立法院通過國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘，竟直接指控國民黨和民眾黨是「為中國作嫁」、「配合中國起舞」、「當中國的附隨組織」，將修法與「中共 指示」畫上等號。單純的政策辯論都被民進黨變成「反中牌」、「恫嚇牌」，在野黨更被打成「中共同路人」。如此論述，也成民進黨支持者進行「反國會改革認知作戰」主要論點，在網路鋪天蓋地進行攻擊。

此外，過去只局限於親綠民間團體、智庫對「第五縱隊」的討論和指控，在綠營新科立委進入國會後，也堂而皇之變成嚴肅討論的國安議題。民進黨立委沈伯洋先是在立法院要國防部長定義「認知作戰在地協力者」；後又接受媒體專訪，將民代、村里長、大學教授、外配等列為等級不同的「第五縱隊風險群」，必須予以管控。數十萬人一夕之間被列為「準第五縱隊分子」。

抹紅的手近日還伸向媒體。蔡政府就有「關中天」惡例，迄今仍纏訟中；如今親綠媒體更在沒有具體事證下，便繪聲繪影指控「新華社駐台記者高度參與台灣製播的政論節目」，甚至負責盯梢「是否照腳本走」。雖然親綠媒體宣稱是有「資深媒體人爆料」，但從陸委會隨即「證實確有此事」並將進行調查來看，這顯然又是自編自導、紮稻草人式的抹紅伎倆。

民進黨加重抹紅工程力道，一方面是賴清德的「務實台獨工作者」獨派基因使然；另一方面亦將所有可能批評或站在民進黨對立面者，全部定義為「中共同路人」，製造寒蟬效應。背後原因，自然是民進黨在總統得票和國會席次是「雙少數」，只能訴諸民粹與意識形態，謀求翻身機會。

諷刺的是，賴清德說中共眼中，只有統促黨不是台獨，台灣派、中華民國派和中華民國台灣派都是台獨；但民進黨又把在野黨都打成中共同路人，甚至在民進黨不斷操作下，台灣變成只有對民進黨死忠的才不是中共同路人，反對民進黨的六成民眾都有嫌疑。民進黨批判中共，自己做法卻如出一轍。但台灣有「九成台獨」與「六成中共同路人」，錯亂與瘋狂，莫此為甚。