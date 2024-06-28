台赴陸旅遊升橙色警示 藍憂觀光變慘業 白批台獨動作

陸委會宣布將赴陸旅遊升級至「橙色」警示，卻又允許已成團的遊客赴陸。圖為桃園機場正準備搭機前往廣州的旅客。（記者黃仲明／攝影）

陸委會昨宣布提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，在野黨立委表示，民眾期待台海和平穩定，惡意螺旋攀升的情況下，無助於兩岸關係，更讓觀光 旅遊業變成「慘業」，呼籲政府拿出錦囊妙計解決兩岸僵局。旅行業界認為，各國都有旅客被滯留狀況，多數是個案，不應針對大陸無限上綱。

國民黨 台東立委黃建賓表示，政府用這樣的方法只會讓兩岸更膠著，觀光跟農業對於台東來說非常重要，尤其經過403地震之後，整個觀光還沒有起色的情況之下，政府貿然的做這樣的宣示，無助兩岸關係，呼籲政府趕快回歸民生問題。

國民黨表示，一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可平順從事交流活動，不是一方面聲稱要追求和平共榮，另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。

民眾黨立委林國成認為，不管陸委會用橙燈或紅燈，都僅是政府自己的評估，「對岸管你這些東西嗎？做這些都是搞台獨的預備動作」，「大內宣」性質高於實質作用，賴政府應提出建設性的政策，而非硬碰硬。他憂心和平越來越遠、擦槍走火可能性越來越高，呼籲台灣不要「頭髮試火」，兩岸應朝和平方向邁進才是人民之福。

民進黨 立委許智傑表示，之前才發生台灣人民被中國盤查或拘禁等事，近日中國國台辦又宣布依法懲治台獨新說法，陸委會發布橙色警戒有其必要，提醒民眾赴大陸旅遊，的確是要更加謹慎。

對於陸委會提高赴大陸地區旅遊警示，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿稱，過去是因天災或特殊狀況，印象中僅1994年曾因「千島湖事件」，旅行業宣布停止組團到大陸，但十個月後就逐步恢復，這次提升燈號警示是過去少見的狀況。

不具名業者認為，各國都有旅客被滯留的狀況，多數是個案，不應針對大陸無限上綱。提升旅遊警示對民眾前往意願影響不大，但恐又讓兩岸觀光交流陷入僵局。

昇漢旅行社董事長柯牧洲表示，確實可能有客人因而取消訂單，至於是否影響後續商品銷售狀況？目前還看不出來。雄獅旅遊表示，自6月開始赴陸旅遊皆已停止出團，所以影響不大。

昨天從桃機出發前往大陸的旅客，有人認為此舉實質意義不大，一位前往上海自由行的旅客則說，民進黨政府這樣的動作有點大，但兩邊政府都有難處，小老百姓無法決定什麼。