陸新規懲台獨 賴清德：中國沒權力制裁台灣人民

賴清德總統24日在敞廳發表談話，國民黨團總召傅崐萁(中)、書記長洪孟楷(右)、首席副書記長林思銘(左)，在立法院舉行回應記者會。(記者林伯東／攝影)

大陸國安、司法部門及國台辦日前聯名頒布懲治台獨分子新規定，分裂國家最重可判死刑。賴清德 總統昨天強調，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力。

賴清德質疑，根據中國意見，不贊成統一就是台獨，無論是台灣派、中華民國 派、中華民國台灣派，在中國眼中通通都是台獨，台灣政黨只有「統一促進黨」不是台獨，他希望朝野應該共同面對這個問題，大家團結、合作。

他也呼籲中國，要正視中華民國的存在，和台灣民選政府交流對話，這才是增進兩岸人民福祉的正確之道，如果不這樣做，台灣跟中國的關係只會愈來愈疏遠。

民進黨秘書長林右昌昨天接受廣播專訪時，則直呼此規定荒謬、愚蠢且不智，害到國民黨 、民眾黨，未來將進退兩難。

林右昌說，按照對岸邏輯，參選中華民國總統的候選人，包括新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲都是分裂國土；藍委翁曉玲的「反攻大陸說」是意圖顛覆政權，比台獨更嚴重，立法院副院長江啟臣代表台灣爭取參與世界衛生大會(ＷＨＡ)，也要被判重罪。

林右昌認為，這波最慘的是國民黨、民眾黨，中國政府也將進提兩難；他強調，無論是哪個政黨，台灣、中華民國就是主權獨立國家，否則怎麼選總統？維持自身生活方式，怎麼去保障民主、自由、人權價值，這個事實是很清楚的。

對此，國民黨團書記長洪孟楷表示，這種側翼的講法從賴清德口中講出來實在讓人感到啼笑皆非，難道側翼攻擊也變成元首的談話嗎？他說，賴總統不要忘記是在中華民國憲法底下就職，捍衛中華民國、反對台獨，本來就是元首應以身作則的事。

洪孟楷表示，在堅定地捍衛國家主權立場上能有兩岸和平發展，才是現在的主流民意，對外要一致捍衛國家利益，對內不須以分化手段分別你我，是賴總統應負起的責任。