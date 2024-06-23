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解放軍機四面夾台 24小時偵獲41架

記者林縉明、王勇超／綜合23日電
澎湖有漁民20日在俗稱海峽中線附近的南淺海域，發現舷號153的中國大陸飛彈驅逐艦「西安艦」現身。（新華社資料照片）
澎湖有漁民20日在俗稱海峽中線附近的南淺海域，發現舷號153的中國大陸飛彈驅逐艦「西安艦」現身。（新華社資料照片）

國防部昨天指出，前天上午6時至昨日上午6時，偵獲解放軍機41架次，其中32架次逾越海峽中線，進入北部、西南、東部空域，形成四面夾台挑釁之勢，另有7艘解放軍艦持續在台海周圍活動； 值得關注的是，解放軍前晚在台灣周邊海空域，再度執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部公布解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，前天上午7時54分至晚間11時59分，在台灣海峽空域偵獲中共30架次主、輔戰機及無人機，其中23架次逾越海峽中線，部分解放軍機距離基隆約41浬，另一部分解放軍機則距離鵝鑾鼻約87浬。

解放軍前天晚間在台灣周邊海空域再度執行「聯合戰備警巡」，自晚間7時起，陸續偵獲殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機計30架次出海活動。其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，以及1架無人機進入東部海域。

另外，20日澎湖有漁民在俗稱海峽中線附近的南淺海域，發現舷號153的中國大陸飛彈驅逐艦「西安艦」現身，在附近作業的船隻連忙駛離躲避。由於本月18日清晨也有漁民在金門海域目擊中國大陸「晉級」094型飛彈核潛艦在軍艦伴行下浮航，澎湖漁民說，「感覺對岸在武嚇」。

國防部並指出，四川西昌衛星發射中心於昨天下午3時，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國軍7月22至26日舉行「漢光40號」實兵演習，參謀總長梅家樹前天赴澎湖，視導演習整備情形。

梅家樹表示，實兵演練規畫期間，各單位主官應該依據不同層級所面對的敵情威脅及敵人可能行動，設計各種可能發生的狀況，以貼近戰場實況，從嚴、從難落實實戰化的訓練。

解放軍 國防部 中共

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