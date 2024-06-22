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陸發布懲治台獨分子意見 蕭旭岑籲賴回歸一中憲法

記者王千豪／台北22日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。（本報資料照片）
馬英九基金會執行長蕭旭岑。（本報資料照片）

大陸針對台獨啟動法律手段，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（22）日表示，對岸採取法律手段，而非軍事手段，某種程度上兩岸還有和平處理的空間。他呼籲賴清德總統改變「新兩國論」台獨路線，以兩岸和平、台灣百姓安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信。

蕭旭岑指出，每次大陸一強硬，民進黨「膝反射」式地批評大陸，無助於解決兩岸嚴峻的緊張，對台灣民眾更沒有意義。台灣人要問的是，為何國民黨的馬英九執政時期，甚至民進黨的蔡英文當家時，大陸並沒有這樣的動作？這是上任剛滿月的賴清德必須面對的。

蕭旭岑表示，現在兩岸情勢比馬英九、蔡英文時期還緊張，證明賴的台獨路線無助於解決兩岸問題。主要是賴上任後，一而再、再而三地強調「新兩國論」，違反中華民國憲法，這樣衝撞的結果，引發陸方更強烈的反應，就結果而言，讓人非常遺憾。

蕭旭岑指出，在「硬碰硬」的思維下，台獨（包括新兩國論）已經是被攤在檯面上了；這次是法律戰層面，如果兩岸還是持續緊張，難保未來不會走向軍事衝突。我們不希望大陸採取嚴厲措施，但也要反求諸己，希望賴清德不要再走激進、引戰路線，如此才是兩岸人民之福。

蕭旭岑強調，兩岸要真正和平，一定要講究誠信，包括遵守我們自己的一中憲法，以及李登輝、馬英九兩任總統時期達成的兩岸共同政治基礎「九二共識」。尤其是馬英九執政時期，2015年兩岸領導人還可以在新加坡面對面坐下來談，就是在「九二共識」的基礎上，這就是兩岸互信的具體成果。

蕭旭岑分析，另一方面，也可看出大陸將「絕大多數台灣民眾」與「台獨份子」區別對待，也顯示民間交流不會中斷。為了兩岸的未來，為了台灣的安全，馬英九基金會將繼續推動兩岸青年交流，希望能消弭兩岸人民之間的誤解，為民間交流與互信累積更厚實根基。

馬英九 賴清德 蔡英文

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