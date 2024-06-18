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黃埔百年音樂會 引言沒提「抗日」挨批

台灣新聞組／台北18日電
黃埔建軍百年音樂會引言獨漏「抗日」，前立委蔡正元怒批主辦單位是不是一群汪精衛？(取材自蔡正元臉書)
黃埔建軍百年音樂會引言獨漏「抗日」，前立委蔡正元怒批主辦單位是不是一群汪精衛？(取材自蔡正元臉書)

陸軍軍官學校6月16日舉辦百年校慶，因為兩岸的特殊氣氛，校慶似乎成了另類的正統大戰，然而，15日晚間舉行的音樂會，卻有網友發現節目引言沒有「抗日」二字。對此，國民黨前立委蔡正元痛批，主辦單位是不是「一群汪精衛」？否則，為什麼連抗日都不敢提？

黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢投書本報系聯合報指出，黃埔軍校是中國近代教育史上無數的軍校之一，但因為結合軍事訓練與政治教育，賦予了軍人救國救民的任務使命。不要錢、不要命、愛國家、愛百姓的黃埔師生，在東征、北伐戰場上不畏犧牲，勇往直前，中國得以統一。如果沒有黃埔軍校，分裂的國家難以抵抗日本侵略。

丘智賢說，黃埔一期訓練時間僅有6個月，因為當時孫中山的革命政府面臨內憂外患，無法按部就班，但到了南京時期，軍校改為德制教育後，延長修業年限為3年，已不是許多人心目中的速成班，同時又延伸至軍官的進修教育。抗戰爆發，中央軍校又成為全國軍事訓練的中樞，如果沒有軍校，不可能做持久戰，遑論中華民國可以廢除不平等條約，甚或光復東北、台澎，成為聯合國安理會常任理事國，這是黃埔軍校奠就的民族偉業。

黃埔軍校畢業生是抗日的骨幹，但黃埔建軍100周年音樂會引言說，從東征、北伐、剿共到守護台灣，黃埔精神為中華民國的民主自由而奮鬥，竟未提到抗日成就。

台北中時新聞網報導，對此蔡正元在臉書發文表示，「黃埔軍校畢業生可說是1924至1949年間中國近代史的骨幹，東征陳炯明、北伐北洋軍閥政府，抗日犧牲尤其慘重，國共內戰也是黃埔軍校的內戰」，蔡正元問，陸官100周年校慶音樂會引言只列出「東征、北伐、剿共、守護台灣」做爲四大貢獻，卻故意漏列「抗日」，主辦單位是不是一群汪精衛？否則為什麼連抗日都不敢提？

蔡正元說，「東征、北伐、剿共、守護台灣」都是內戰，贏了談不上功勞，輸了也談不上過錯，只有抗日是民族聖戰，卻反而不敢提，「真的有貓膩」。

中華民國 國民黨 臉書

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