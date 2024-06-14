上海市長是二把手？龔正若訪台 陸委會稱層級不算高

上海市台辦主任鍾曉敏（左）赴北市府拜會台北市長蔣萬安（右）。（圖／北市府提供）

台北上海雙城論壇將在今年夏天於台北舉辦，大陸上海市屆時會派出的層級近日一直受到討論，對於上海市長龔正是否會來台參加雙城論壇，陸委會表示目前沒收到申請，並指出上海市長只是上海「二把手」，算起來「層級不會太高」。

陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上，就雙城論壇議題表示，關於是不是龔正要來，目前沒有收到台北市政府提出來的申請，「以我們對對岸的了解，誰要來、哪一個層級要來，可能都是最後才決定」。

本報記者詢問，龔正若要來台，層級算是比較高，是否需要符合一定條件？梁文傑說，上海市長並不是上海市的一把手，台北市長是台北市的一把手，「所以如果台北市長極力邀請到上海市的第二把手來，我認為層級不會太高」。

至於上海市台辦主任鍾曉敏昨天已與台北市長蔣萬安會面，鍾曉敏此行來台的行程與相關內容為何？梁文傑則指出，這一團是為了雙城論壇做事先的磋商跟準備工作，「類似這樣的團進來，事前一定是所有的每一個行程，都要明確的列出來告訴我們。我們也會同樣要求，列出了這些行程，就代表要照這個行程走」。他指出，目前為止雙方都是照規範走。

台北市府回應，台北、上海雙方目前是在針對論壇交流的議題交換意見的階段，雙方表達善意。雙城論壇就是和平推演「peace game」的展現，相信也是陸委會過去表達過樂見的態度。

藍營人士則指出，雙城論壇已是兩岸最後一個交流平台，希望能展開對話空間，畢竟兩岸急凍也是民進黨 多年釀下的災禍，導致雙城論壇出席官員層級堪慮，現在陸委會這樣回應，難道黨委書記來，才是民進黨想要的「大咖」嗎？

上海市台辦主任鍾曉敏昨天上午拜會蔣萬安，北市府發言人殷瑋轉述，雙方會議半小時，蔣萬安在會中表示，雙城論壇是行之有年的機制，14年下來簽署45項MOU，其中去年雙城論壇簽署的羽球交流，台北市立大學校長今年7月也會親自帶隊，到對岸和上海體育大學交流，實現MOU內容，推動更多上海台北雙城交流。雙方共識是「雙城好、兩岸好」，盼實質交流。

至於今年是否邀上海市長龔正？殷瑋表示，要向陸委會申請，一切都要依法進行；各界都在觀察五二○後兩岸情勢，北市府就是用對等、尊嚴、善意原則，持續推動對話平台。

國民黨 北市議會黨團書記長張斯綱表示，民進黨政府不必擋上海市長龔正，應該讓他來台北，有助緩和目前劍拔弩張的兩岸局勢。

國民黨議員秦慧珠表示，這次鍾曉敏來台是2020年疫情 後，層級最高的陸方官員，對兩岸關係來講，意義特別，感受到賴政府上任後有主動放寬交流層級。