兩岸觀光怎解？台交長透露「陸方適當開放就視為善意」

圖為桃園機場旅客。(記者季相儒／攝影)

針對兩岸觀光 開放進度，交通部長李孟諺14日表示，目前兩岸觀光開放程度相當不對等，不過目前還是希望中國大陸能釋出善意，但也鬆口，並非要對岸全面開放才算視為善意，如果能先釋出部分，例如小三通開放團客、開放陸客自由行來台等都能視為善意解讀。

台灣今年觀光客來台1,000萬人次目標，上半年已有300多萬人，但由於對岸遲遲未開放陸客來台，導致台灣觀光出現危機，然先前行政院宣布6月1日以前已規劃的陸客團，接下來也能持續出團，並期盼由我方先釋出善意，引導對岸也能進一步開放陸客來台。

李孟諺今日上午接受電台節目「POP撞新聞」專訪時，資深媒體人黃暐瀚問到有關目前台灣觀光困境，尤其今年的國際來台觀光客人數目標要達千萬，觀光署將怎麼辦？

李孟諺說，確實先前因為疫情 關係導致國際來台觀光客受到衝擊，對比疫情前2019年的1,186萬人，最慘的時刻就是2021年全年只剩14萬人，畢竟全球幾乎封鎖。

不過隨著去年世界各國解封，台灣國境大門也開放，李孟諺說，去年來台觀光客人次已達到685萬，今年的目標則是千萬人次，他也坦言確實今年千萬人次是個挑戰，但會努力達成。

黃暐瀚也提問，目前陸客開放狀況是否有進展？李孟諺說，目前雙邊開放狀況不對等，因我方有開放自由行前往對岸，而中國大陸則是團客、自由行旅客皆禁止，從去年的數據上來看，陸客來台約22萬人物次，主要都是非觀光的申請，但去年台灣去大陸的自由行人次就有176萬人次，差距高達八倍。

李孟諺說，不過目前我方也已釋出善意，希望藉由小規模善意的堆疊，讓對岸也能感受到，也許對岸就會慢慢解禁。

黃暐瀚追問，怎樣解讀對岸釋出的善意，我方開放團客服大陸的時間點會在什麼時候？

李孟諺透露，並沒有一定要是對岸全面開放才會是為善意，如果能先釋出部分，例如小三通開放團客、開放陸客自由行來台等都能視為善意解讀，這都能讓我方在跨部會討論時能更有機會解除禁團令。李強 調，我方並沒有預設任何前提重點還是希望雙方能夠對等開放交流。