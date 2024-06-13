我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國人以藍色屋頂防雷射武器？ 美國網友謬論惹恐慌

全球最強護照排名出爐 新加坡奪冠、美國排在這

兩岸觀光怎解？台交長透露「陸方適當開放就視為善意」

記者余弦妙／即時報導
圖為桃園機場旅客。(記者季相儒／攝影)
圖為桃園機場旅客。(記者季相儒／攝影)

針對兩岸觀光開放進度，交通部長李孟諺14日表示，目前兩岸觀光開放程度相當不對等，不過目前還是希望中國大陸能釋出善意，但也鬆口，並非要對岸全面開放才算視為善意，如果能先釋出部分，例如小三通開放團客、開放陸客自由行來台等都能視為善意解讀。

台灣今年觀光客來台1,000萬人次目標，上半年已有300多萬人，但由於對岸遲遲未開放陸客來台，導致台灣觀光出現危機，然先前行政院宣布6月1日以前已規劃的陸客團，接下來也能持續出團，並期盼由我方先釋出善意，引導對岸也能進一步開放陸客來台。

李孟諺今日上午接受電台節目「POP撞新聞」專訪時，資深媒體人黃暐瀚問到有關目前台灣觀光困境，尤其今年的國際來台觀光客人數目標要達千萬，觀光署將怎麼辦？

李孟諺說，確實先前因為疫情關係導致國際來台觀光客受到衝擊，對比疫情前2019年的1,186萬人，最慘的時刻就是2021年全年只剩14萬人，畢竟全球幾乎封鎖。

不過隨著去年世界各國解封，台灣國境大門也開放，李孟諺說，去年來台觀光客人次已達到685萬，今年的目標則是千萬人次，他也坦言確實今年千萬人次是個挑戰，但會努力達成。

黃暐瀚也提問，目前陸客開放狀況是否有進展？李孟諺說，目前雙邊開放狀況不對等，因我方有開放自由行前往對岸，而中國大陸則是團客、自由行旅客皆禁止，從去年的數據上來看，陸客來台約22萬人物次，主要都是非觀光的申請，但去年台灣去大陸的自由行人次就有176萬人次，差距高達八倍。

李孟諺說，不過目前我方也已釋出善意，希望藉由小規模善意的堆疊，讓對岸也能感受到，也許對岸就會慢慢解禁。

黃暐瀚追問，怎樣解讀對岸釋出的善意，我方開放團客服大陸的時間點會在什麼時候？

李孟諺透露，並沒有一定要是對岸全面開放才會是為善意，如果能先釋出部分，例如小三通開放團客、開放陸客自由行來台等都能視為善意解讀，這都能讓我方在跨部會討論時能更有機會解除禁團令。李強調，我方並沒有預設任何前提重點還是希望雙方能夠對等開放交流。

觀光 疫情 李強

上一則

遇車禍熱心揮手示警 低胸高衩裙正妹原來是網紅辣模

延伸閱讀

東部國旅冷 宜蘭也成受災區 交長調整振興政策

東部國旅冷 宜蘭也成受災區 交長調整振興政策
赴陸團未解禁 政院：6月前敲定的旅行團照走並滾動檢討

赴陸團未解禁 政院：6月前敲定的旅行團照走並滾動檢討
兩岸無互信 旅遊業嘆被凌遲：為何要我們在牆角偷偷吃飯

兩岸無互信 旅遊業嘆被凌遲：為何要我們在牆角偷偷吃飯
團客赴陸未解禁 開小門舊團可行 業者仍盼全面解禁

團客赴陸未解禁 開小門舊團可行 業者仍盼全面解禁

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50

超人氣

更多 >
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周