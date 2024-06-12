胡歌6/12訪台對話青年 台北、上海雙城交流升溫

胡歌。(取材自微博)

為台北、上海雙城交流加溫，大陸知名影星胡歌 今天赴台與影迷交流，上海台辦主任鍾曉敏也將隨行。胡歌與鍾曉敏預計今天上午11時抵達台北松山機場。

針對胡歌暌違6年再度訪台，有報導稱，時值兩岸關係緊張，海基會董事長鄭文燦在過程中積極協助，疏通陸委會、移民 署、文化部等單位。不過，海基會昨回應稱，海基會並未參與相關申請案，案件是由陸委會會同權責機關審查，但強調樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。

陸委會表示，本案是由台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌赴台，專案申請赴台參加「對話青年」影視經驗交流活動，經文化部、移民署等主管機關審查同意入境。

胡歌去年因演出香港導演王家衛執導的陸劇「繁花 」，透過「寶總」一角再攀事業高峰。自播出以來，「繁花」即引發兩岸劇迷的熱議，在微博等平台衝上話題熱搜榜，更是颳起一陣上海旋風，帶動當地旅遊與消費商機。

彼時，大陸國務院主辦的「經濟日報」還針對「繁花」刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，透過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+周邊」消費成長。後來兩岸相關單位即力促胡歌能赴台會影迷。

胡歌上次赴台是2018年參加金馬獎活動，當時受邀擔任頒獎嘉賓，但胡歌此次暌違6年訪問台灣，是在賴清德總統五二○就職後，兩岸關係較為緊張時刻赴台。

胡歌今天下午4時將出席在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，為兩岸影視交流加溫；上海市旅遊局多年前便聘請胡歌擔任旅遊形象大使，胡歌也多次現身上海形象廣告中。

鍾曉敏近期升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長。據了解，這次促成胡歌訪台，她是重要推手之一。

目前台北上海雙城論壇時間暫定於7月下旬或8月下旬，參訪地點包含大巨蛋、台北表演藝術中心、台北流行音樂中心、廣慈博愛園區、動物園和大稻埕等。