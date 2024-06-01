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業者當面喊話重啟兩岸旅遊 賴：首重台海和平

記者周湘芸／台北1日電
因組團赴陸旅遊禁令未解，台北國際觀光博覽會中，全球各地都有旅遊團招攬，獨缺大陸團，只有「自由行」可選擇。（記者黃義書／攝影）
因組團赴陸旅遊禁令未解，台北國際觀光博覽會中，全球各地都有旅遊團招攬，獨缺大陸團，只有「自由行」可選擇。（記者黃義書／攝影）

就在行政院宣布6月組團赴陸「放寬不解禁」後，台北國際觀光博覽會昨天正好開幕。主辦單位台北旅行商業同業公會理事長駱炫宏致詞時，當著受邀出席的賴清德總統的面，喊話希望政府循序漸進重啟兩岸旅遊。賴總統隨後致詞時則回應說，總統職責是穩定台海和平發展，「也許我們考慮不是那麼全面，希望大家多多指教」。

賴總統日前確定出席活動時，旅遊業者一度以為賴總統會利用出席台北旅展的機會，向在場業者宣布解除赴陸禁團令的利多，未料盼來的卻是行政院提前一天僅宣布讓六月前已招攬的旅行團仍可出團，形同「放寬不解禁」，福州旅遊協會還因此立即決定延後原定6月10日赴馬祖的踩線團，讓兩岸觀光再蒙上陰影。

台北國際觀光博覽會昨天在台北世貿一館展開，上百家旅行業者齊聚，更有不少產業界代表出席開幕儀式。儘管赴陸禁團令未解除被部分業者批評「被凌遲」，但賴總統仍如期出席活動，只是會中僅致詞，未安排以往總統都會巡視攤位的行程，與會業者無法與賴總統有進一步互動或陳情。

駱炫宏抓住致詞的機會，代表業者表達心聲。她表示，這是賴總統就職後出席的首場會展，相信在他推動觀光立國政策下，一定會聆聽業者聲音，業者也會發揮軟實力，善盡國民外交最大功能，「循序漸進中重啟兩岸旅遊」，在信任務實中穩定交流，塑造閃亮觀光招牌，相信賴總統能帶領大家超越疫情前榮景。

賴清德隨後致詞時表示，他會以觀光立國推動觀光產業，希望台灣走進世界，讓世界擁抱台灣，讓台灣能見度更高，且不僅作outbound，也要強調inbound，帶動整體台灣觀光產業發展。另他也提到各部會都要有觀光理念，地方政府也要有自己的觀光發展理念，相互合作才能帶動觀光產業。

賴清德表示，政府秉持對等、尊嚴、互利、共榮目標推動兩岸觀光旅遊，行政院前天做出裁示，希望大家共同合作，一步步朝永續旅遊，恢復疫情前觀光情況，這光靠政府沒辦法，要大家一起合作，也歡迎大家提供建言。

賴清德最後則說， 身為總統，職責是穩定台海和平發展，希望2350萬人都能在這片土地上安居樂業，也許考慮不是那麼全面，希望大家多多指教。

旅遊業者盼重啟兩岸旅遊，賴清德總統31日在台北旅展回應說，總統職責是穩定台海和平...
旅遊業者盼重啟兩岸旅遊，賴清德總統31日在台北旅展回應說，總統職責是穩定台海和平發展。（記者黃義書／攝影）

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