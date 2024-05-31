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動機不明 台軍方證實解放軍登陸艇日前闖金門限制水域

記者洪哲政/台北即時報導
海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達。示意圖。(記者洪哲政/攝影)
海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達。示意圖。(記者洪哲政/攝影)

陸軍司令部今(1)天凌晨證實，5月29日兩艘解放軍登陸艇進入我金門限制海域，防區當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

據了解，金門防區太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到解放軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。

金門的限制、禁止水域範圍，是採多邊形劃法。依照金門縣政府公告金門地區禁止限制水域範圍，是正東方轉向正南方向外緩衝1000公尺至2000公尺；餘向外緩衝300公尺。金門翟山南方限制水域是2000公尺。

至於是什麼船型的登陸艇，知情官員說，就是船艏有登陸棧板，和海軍合字艇類似、俗稱「開口笑」的構型，噸位不大。而解放軍近年研發有噴水推進的新型小補給艇，符合形容。

陸軍司令部今天表示，金防部於5月29日上午偵獲共艦1批2艘次進入金門限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

陸軍司令部說，當時防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達，海巡隊則部署有強化海巡編裝發展方案新型100噸級巡防艇；海軍也部署有太武山雷達站，雷達性能充分監偵周邊海域。但海軍在金門長駐船舶僅運輸輜重的小艇隊，陸軍兩棲營的成功艇噸位小耐波力有限，未被賦予監控、驅離解放軍艦艇任務。因此防區仍協調海巡隊船艇前往監控驅離。

中共解放軍近年研發有噴水推進性能，用作補給任務的新型補給艇，符合目擊者的形容「開...
中共解放軍近年研發有噴水推進性能，用作補給任務的新型補給艇，符合目擊者的形容「開口笑」。(翻攝自抖音)

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